Украина представила свой павильон на Всемирной выставке EXPO 2025 в Осаке. Вместо традиционной экспозиции посетители увидели уникальный "Магазин, в котором ничего нельзя купить" и зону устойчивости украинских бизнесов.

"13 апреля состоялось официальное открытие EXPO 2025 в Осаке с главной темой "Designing Future Society for Our Lives" (Создание общества будущего для нашей жизни). В выставке принимают участие более 160 стран, которые демонстрируют собственные инновационные достижения. Украина, благодаря поддержке правительства Японии и бизнес-партнеров, открыла двери своего павильона "Not For Sale" (Не для продажи), представляя собственное видение ценностей будущего", - отмечают организаторы украинского павильона.

Отмечается, что украинский павильон "Not For Sale" имеет форму магазина, в котором ничего нельзя купить. Вместо товаров здесь представлены 18 предметов, каждый из которых символизирует человеческую ценность - свободу, достоинство, устойчивость и тому подобное.

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В частности, на выставке была экспонирована каска от "ДТЭК", чьи энергетики восстанавливают электроснабжение для миллионов людей под постоянными российскими обстрелами.

Также были представлены простреленная сирена Ajax, которая несмотря на все продолжает работать и защищать, колба нефти от крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины "Укрнафта", а также - экспонаты от агропромышленного холдинга "Астарта".

В целом выставка продлится 6 месяцев с 13 апреля по 13 октября 2025 года в Осаке, Япония.

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