До карантина доходы украинских туроператоров превышали 30 миллиардов гривень

До карантина количество новых туроператоров стремительно увеличивалось

Доходы украинских туристических компаний в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 51,8% - до 31,9 млрд грн с 21 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Доходы до карантина

В частности, доходы туроператоров в 2019 году составили 31,16 млрд грн, турагентов – 744 млн грн, субъектов, осуществляющих экскурсионную деятельность, – 43,7 млн грн.

Согласно сообщению, доходы физлиц-предпринимателей в сфере туристической деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 35% - до 751,5 млн грн с 556,7 млн грн.

Также в Госстате сообщили, что количество субъектов туристической деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросло на 1,9% - до 1867.

Налоговые льготы

15 июля 2020 года президент Владимир Зеленский инициировал введение налоговых льгот для проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Последствия карантина

Пандемия нового коронавируса заставила участников туристического рынка организовывать свою работу радикально новым образом. Отельеры начали проводить бесплатные отмены бронирований, туроператоры - пересматривать условия бронирований и аннуляции туров и призвали украинцев, чьи поездки не состоялись или не состоятся по причине карантина, осуществлять перебронирование своих туров на более поздний период.

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