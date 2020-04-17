Смерть украинского туризма: есть ли надежды на возрождение

Мир лихорадит от пандемии коронавируса. Введенный в рамках мер по противодействию распространения инфекции всеобщий карантин поставил на паузу всю мировую экономику. Сфера туризма, занимающая порядка десяти процентов мирового ВВП, получила наибольший удар: все международные лидеры туристической индустрии утверждают, что такого падения не было ни в один из мировых кризисов за многие десятилетия активного развития массового туризма.

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По оценкам Всемирной ассоциации деловых путешествий, суммарные масштабы потерь отрасли могут составлять до $47 млрд ежемесячно.

Этот абсолютный шторм пришел и в Украину: отечественная туристическая отрасль фактически полностью остановилась. Въездные туристические операторы получают лишь единичные заявки туристов-оптимистов на путешествия на 2021 год, гостиницы остановили свою работу, не работают гиды, экскурсионные бюро и практически весь сопутствующий бизнес, кормивший и развлекавший путешественников.

Более того, закрытие границ и аэропортов, возврат всех находившихся в поездках туристов и массовые отмены туров, приобретенных на будущие периоды, а также повальные отмены броней в гостиницах привели к тому, что многие предприятия туристического сектора оказались на грани закрытия и банкротства. А некоторые уже начали закрываться. Тьма опустилась на ранее благодатную туристическую стезю.

Тотальный форс-мажор

Пандемия нового коронавируса заставила участников туристического рынка организовывать свою работу радикально новым образом. Отельеры начали проводить бесплатные отмены бронирований, туроператоры - пересматривать условия бронирований и аннуляции туров и призвали украинцев, чьи поездки не состоялись или не состоятся по причине карантина, осуществлять перебронирование своих туров на более поздний период. Эта опция позволит не потерять потраченные средства и сохранить возможность ранее запланированного отдыха.

«Сейчас это является оптимальным вариантом для всех – туристов, турагентов и туроператоров. В противном случае туроператор оставляет за собой право аннулировать заявки с удержанием фактически понесенных расходов, сумма которых может составлять до полной стоимости тура», - отметил в комментарии УНИАН главный исполнительный директор украинского туристического оператора Join UP! Дмитрий Сероухов.

По словам представителей туристического рынка, потери туроператоров колоссальные: во всем мире туротрасль потеряла десятки миллиардов долларов, потери отечественного туризма и сопутствующих сфер составляют сотни миллионов.

По оценкам основателя управляющей компании Ribas Hotels Group (сеть отелей компании насчитывает 25 объектов гостеприимства на юге Украины) Артура Лупашко, потери гостиничного бизнеса Украины исчисляются в сотнях миллионов гривен, так как на сегодня 97 процентов отелей закрыты. Работают лишь гостиницы, принимающие граждан для обсервации и медиков или объекты коттеджного вида, где, возможно соблюдать низкую плотность в тех регионах, где это не запрещено местными органами власти.

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«Первое, что мы реализовали в сети: начали проводить бесплатные отмены и помогать гостям добраться домой. Но в самом начале ввели строгие санитарные обработки помещений отеля. Далее приняли решение законсервировать все отели до отмены карантина. Не закрыть отель и стать причиной заражения гостей и сотрудников — недопустимо», - отметил в комментарии УНИАН Лупашко.

По его словам, чтобы остаться на плаву в этой непростой период компания урезала операционные расходы, отказалась от аутсорсинговых услуг и отправила большинство сотрудников в отпуск за свой счет.

Какие прямые убытки успел нанести коронавирус для туристической отрасли нашей страны пока достоверно неизвестно, ведь в Украине, к сожалению, отсутствует качественная туристическая статистика, и туризм не принято считать важной отраслью экономики, в отличие от многих других стран. Пока же можно говорить о падении гостинично-ресторанного бизнеса на 80% по сравнению с прошлогодними показателями.

Неутешительные прогнозы

Очевидно, что поставленный на паузу туристический бизнес, вывозивший ранее украинцев на отдых за рубеж, сможет восстановиться только после открытия границ. Когда это произойдет – неизвестно, ведь кроме внутреннего карантина на деятельность туроператоров напрямую влияют карантины, введенные в других странах. Поэтому, по мнению экспертов, выход из кризиса и восстановление рынка будет волнообразным и затяжным.

«Масштабы потерь еще неизвестны, но уже сейчас понятно, что восстановление будет долгим и нелегким…Все понимают — туристов теперь будет в разы меньше, а летать они будут бюджетно в близлежащие страны. Все понимают, что туристического бума в 2020 году уже не будет», - отметил заместитель председателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук.

Чтобы более точно спрогнозировать, какими будут последствия пандемии, многие эксперты берут за основу сценарии поведения туристической отрасли во время прошлых кризисов.

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Они вспоминают, что когда Китай пострадал от эпидемии SARS, наблюдалось трехмесячное падение, а затем пошел рост. Однако, тогда заболели восемь тысяч человек и распространение вируса не было глобальным. Поэтому реалистичным является прогноз, сделанный на основе анализа поведения рынка после кризиса конца 2008 - 2009 годов, из которого мировая индустрия гостеприимства пять лет лишь возвращалась на уровень 2007 года.

По словам Сероухова, после преодоления нынешнего кризиса процесс восстановления не будет быстрым: туристическая отрасль будет восстанавливаться до докризисной отметки в течение нескольких лет.

Докризисным периодом будут считать 2019 год, когда по данным администрации Госпогранслужбы, за границу выехало 28,9 млн украинцев, что на 3,8% больше, чем в 2018 году, а въехало в страну 13,6 млн туристов.

«Мы не рассчитываем на отложенный спрос. По оценкам Join UP!, рынок в ближайшее время сократится на 50%, соответственно сократится и предложение, это, в свою очередь, будет влиять на ценообразование, поэтому именно сейчас прекрасное время планировать свои будущие путешествия по низким ценам», - подчеркнул Сероухов.

В то же время, директор украинской сети турагентств «Поехали с нами» Олег Кулик как раз рассчитывает, что при оптимистичном прогнозе, когда «небо будет открыто» в начале лета, сработает отложенный спрос и часть платежеспособных украинцев вновь начнут путешествовать.

«Восстановление самого туризма произойдет не раньше 2021-2022 года. Если предположить, что небо будет открыто в начале лета по оптимистичному сценарию и туда попадет Египет или Турция, то по идее должен сработать отложенный спрос со стороны тех клиентов, у которых есть деньги», - сказал Кулик в комментарии агентству УНИАН.

Без денег и без иллюзий

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, первым будет восстановлен внутренний туризм, а затем уже международные путешествия.

Говоря о примере борющегося с коронавирусом Китая, Олеськив отмечает, что отели на летних курортах в Поднебесной на сегодня загружены примерно на 30 процентов и в целом отрасль примерно восстановилась до трети от времени «до вируса».

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В свою очередь, в международном сегменте, вероятно, быстрее восстановится отдыхающий туризм, потом - корпоративные временные/индивидуальные путешествия, а дольше всего будет восстанавливаться корпоративный групповой сегмент.

«Первыми начнут путешествовать те, кто уже переболел и у кого выработался иммунитет к коронавирусу. Надеемся на улучшение ситуации на летний период, но ожидается еще новая волна заболеваемости осенью 2020 года», - отметила Олеськив.

По словам президента общественного союза «Национальная туристическая организация Украины» Ивана Липтуги, нашей стране не стоит ожидать иностранных гостей этим летом. А из-за нехватки финансовых ресурсов у большинства украинцев в тренде этого лета и последующего периода будут креативные ультра-бюджетные туристические решения.

«Карантин и эпидемия безусловно закончатся, но мы стоим на пороге долгого экономического кризиса и рецессии, которые прогнозировали экономисты задолго до пандемии... Поэтому, если говорить о летнем туристическом сезоне, то он приходится на начало этого глобального кризиса и пост-карантинный период, а значит, денег на путешествия и туризм в широком смысле у большинства людей не будет. И не нужно строить иллюзий на этот счет», - сказал Липтуга агентству УНИАН.

В свою очередь, восстановление гостиничного бизнеса возможно только при восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения.

«Выездной туризм восстановится гораздо позже, что может положительно сработать на увеличении внутреннего туризма в краткосрочной перспективе. Для сорокамиллионной Украины внутреннего туриста будет достаточно. Главное, чтобы у населения были средства на отдых к этому времени. Но платежеспособность пока под очень большим вопросом», - отметил основатель управляющей компании Ribas Hotels Group Лупашко.

По его словам, отмена карантина приведет к росту внутреннего туризма как минимум вдвое.

«Мы ожидаем, что гости ограничат себя от выездного туризма из-за страха заболеть на один или два года. Исходя из опыта Китая и Европы, мы не ожидаем отмены карантина до лета», - добавил Лупашко.

По словам зампредседателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Царука, главным туристическим «послевирусным» трендом станут путешествия внутри страны и небольшими группами. Он отмечает, что за последние годы в стране появились дороги, много новых интересных маршрутов, а также музыкальных праздников и гастрофестивалей, но, к сожалению, отдых в нашей стране более качественным не стал.

«Несмотря на многочисленные инвестфорумы, государство за пять лет так и не привлекло в туристическую сферу ни одного значимого иностранного инвестора, не появилось никаких преференций и для украинского турбизнеса в виде уменьшения налогов для гостиниц (как это сделали в большинстве стран Евросоюза). В результате — крупные туроператоры не заинтересованы в продаже туров по Украине, так как по сути продавать-то нечего», - отметил Царук.

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«Мини-отелям с номерным фондом в 20−25 номеров туроператоры просто не нужны, а других на украинских курортах просто нет, так как государство не стимулирует их появление. Получается замкнутый круг… И все же у нас есть шанс. Отели в этом году снизят цены до минимума, рестораны будут рады каждому клиенту, а стоимость бензина обещает быть самой низкой за последние десять лет», - добавил зампредседателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты.

Более точные прогнозы о будущем отрасли озвучить не берется никто. Многие ожидают, что полноценное восстановление произойдет лишь после того, как появится спасительная вакцина от коронавируса.

Взяться за ум и воспользоваться полученным шансом

По словам президента общественного союза «Национальная туристическая организация Украины» Ивана Липтуги, сейчас сложилась уникальная ситуация в мире, когда уровнялись возможности всех стран и всех бизнесов. И именно поэтому, у нашей страны есть уникальный шанс взяться за ум и использовать его, чтоб сделать уверенный рывок вперед.

«Для тех, кто был на высоте, конечно сейчас больней, так как их потери очень ощутимы. Украина, которая так и не предприняла за 29 лет радикальных шагов по развитию сектора туризма, была на мировой туристической карте незаметной. Поэтому по большому счету, ползающим не больно падать. Зато есть шанс именно сейчас взяться за ум и использовать этот, возможно, единственный шанс для того, чтоб сделать прорыв», - подчеркнул Липтуга.

По словам эксперта, первое, что необходимо сделать в срочном порядке еще до завершения карантина, это внести изменения в законы Украины о туризме и о курортах с целью максимального упрощения всех бизнес-процессов в данной сфере.

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Кроме того, необходимо отменить давно не работающее лицензирование туроператорской деятельности, сделать добровольной и декларативной категоризацию отелей и гостиниц, а также упорядочить деятельность гидов и экскурсоводов.

Также президент Национальной туристической организации Украины считает необходимым радикально упростить налоговые правила для экспорта туристических услуг и повысить бюджетные расходы на маркетинг туристических предложений.

«Второе, что нужно делать сразу же после карантина, заняться агрессивным диджитал маркетингом и вложить новые смыслы в туристический бренд Украины. Заявить о себе по-новому в мире, в котором все оглядываются друг на друга. У нас не было и нет возможности догонять развитые туристические страны, мы должны их перепрыгнуть, предложив инновационные решения, которые создадут спрос на украинские дестинации. Для этого у Украины есть все природные условия, и что сейчас крайне важно, – доступные цены», - подчеркнул Липтуга.

С ним солидарен и руководитель туроператора Join UP! Дмитрий Сероухов, который также считает, что сейчас крайне необходимо массово популяризировать Украину как привлекательное для туристов направление — как среди своих, так и иностранных туристов.

Еще одним шагом для продвижения гостеприимной для туристов Украины, по его словам, является упрощение визового режима и активное сотрудничество с мировыми туристическими организациями.

«Страну необходимо представлять за рубежом не только туристам, но и бизнес сообществу. Для этого надо участвовать в международных выставках, посещать профессиональные события, не просто приобщиться к специализированным международным организациям, но и активно с ними сотрудничать», - добавил Сероухов.

Антикризисная стратегия

Со всеми этими вызовами, а также навалившимися из-за коронавируса проблемами предстоит справиться главе созданного в конце прошлого года Госагентства развития туризма Марьяне Олеськив.

В ее программе развития отрасли на ближайшие четыре года, с которой она одержала победу на конкурсе, среди прочего, значились следующие важные пункты: улучшение имиджа Украины в мире, развитие делового и внутреннего туризма, усовершенствование нормативно-правовой базы (новый закон о туризме, снижение налоговой нагрузки на туризм), а также либерализация визового режима.

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«Мы сейчас работаем над антикризисной стратегией с привлечением всех заинтересованных сторон, которая будет базироваться на рекомендациях Всемирной туристической организации», - рассказала УНИАН глава Госагентства Олеськив.

По ее словам, эти рекомендации разделены на три ключевых направления: управление кризисом и уменьшения его влияния, обеспечение стимулов и ускорения восстановления и подготовка к будущему развитию.

В частности, первые два направления включают развитие цифровых навыков и создание механизмов и стратегий кризисного менеджмента, а также коммуникационную стратегию, которая призвана развивать внутренний туризм и включать в себя коммуникацию во время и после карантина.

«Подготовка к будущему - это глубинные реформы управления отраслью, в частности, обновление системы сбора данных, анализ рынка, цифровая трансформация и в целом, усиление управления туризмом на всех уровнях. После восстановления международного туризма важно разнообразить рынки, продукты и услуги и запустить качественный маркетинг страны на целевых рынках», - отметила глава Госагентства по развитию туризма.

По ее словам, сегодня для запуска отрасли как никогда необходима поддержка государства.

Очевидно, что вызовы стоят непростые, ведь проблемами туризма в Украине годами никто толком не занимался. Но настало время подумать над тем, как помочь отрасли в этот непростой период, ведь, очевидно, что пандемия будет еще долго держать всю планету в страхе, и пока не появится вакцина, люди будут бояться путешествовать.

Этот период Украине необходимо использовать для определения точек роста и создания стимулов развития, чтобы по окончанию всех этих драматических испытаний наша страна стала более привлекательной как для своих, так и иностранных туристов.

Александра Данько

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