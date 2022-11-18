Начать бизнес с Китаем на перепродаже товаров достаточно легко. А с помощью компании Meest China вы будете уверены надежности доставки и гарантировано получите свой груз.

Открывать собственный бизнес в Украине достаточно рисковое дело, которое требует немало вложений и стартового капитала. Особенно сейчас. Оффлайн бизнес вовсе неоднозначный, поэтому все больше молодых предпринимателей обращают свое внимание на онлайн сферы. Здесь есть масса вариантов заработка: консультационные услуги, интернет-маркетинг, перепродажа и открытие собственных школ и многое другое. Но сегодня мы расскажем о другом виде бизнеса в онлайне – перепродаже товаров.

Это направление достаточно популярно в Украине. Тем более, что перепродавать можно что угодно: от одежды и обуви в Инстаграме, до мелкой бытовой техники и различных деталей. А где же закупаться этими товарами? Конечно, в Китае. И тому есть множество причин.

В первую очередь, низкая цена на товары в Китае. Все очень просто. Вы покупаете любые товары на китайских маркетплейсах и перепродаете в Украине с небольшой наценкой. Это отличный способ начать свое дело без больших вложений и этот способ доступен каждому.

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Вторая причина – огромный выбор. На внутренних китайских маркетплейсах, таких как Taobao, Tmall, 1688 представлено огромное количество товаров от разных китайских продавцов. И найти можно, что угодно. К тому же выбор гораздо больше, чем на AliExpress. Правда, нужно будет приложить немного усилий, так как все внутренние китайские маркетплейсы используют только китайский язык.

И третья причина – это выгодно и удобно. Все, что вам нужно – сделать аккаунты на китайских маркетплейсах и периодически закупаться нужными товарами. Вы можете делать это самостоятельно и не нужно тратиться на аренду офиса, зарплату сотрудникам. Такой бизнес окупается за пару месяцев.

Единственное, о чем, вам стоит побеспокоиться – это о доставке ваших товаров с Китая в Украину и сопутствующих юридических вопросах с перепродажей товаров. С этим может помочь компания Meest China, которая уже больше 6 лет занимается выкупом и доставкой товаров из Китая. Именно Meest China стала первой компанией в Украине, кто восстановил доставку из Китая во время войны.

Meest China помогает покупать товары напрямую у китайских производителей с проверкой и поддержкой в Китае. У компании есть собственный склад в Гуанчжоу. Перед отправкой вы можете заказать дополнительные услуги, такие как проверка товара, усиленная упаковка, фотоотчет, и самое главное – консолидация (возможность объединить товары от разных продавцов в одну посылку). Недавно компания запустила новые направления, и теперь оформить посылку из Китая можно также с доставкой в Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Румынию.

С помощью Meest China товары из Китая можно заказывать двумя способами:

для себя и оформлять доставку почтовыми посылками (беспошлинный ввоз допускается до 30 кг и до 150 евро)

для бизнеса (большие партии товаров) и для более объемных посылок с помощью доставки коммерческих грузов (от 30 кг и от 150 евро)

Доставка посылок из Китая в Украину осуществляется самолетом (15-20 дней с отправками 4 раза в неделю) и морем (60-65 дней, 1 раз в неделю).

Для коммерческих грузов Meest China осуществляет доставку товаров из Китая "под ключ", с таможенной очисткой и всеми необходимыми документами для официальной продажи товара в Украине. Это очень важно и вам не нужно заниматься юридическими вопросами самостоятельно. Кроме того, у вас будет сопровождение личного менеджера Meest China на каждом этапе от оформления заказа до получения груза в Украине. Также возможна доставка в Украину коммерческих грузов не только из Китая, но и из Японии, Таиланда, Кореи и других стран.

Как работает доставка коммерческих грузов Meest China. Расскажем основные этапы.

Оставляете заявку на сайте. С вами связывается менеджер, чтобы уточнить детали и подбирает удобный вариант доставки Доставка груза до Украины Таможенное оформление Доставка груза до двери или отделения

Начать бизнес с Китаем на перепродаже товаров достаточно легко. А с помощью компании Meest China вы будете уверены надежности доставки и гарантировано получите свой груз.