Международной горно-металлургической группе "Метинвест" - одному из крупнейших в Европе производителей металла - в июне этого года исполнилось 15 лет. По этому случаю компания провела для журналистов неформальную встречу с генеральным директором Юрием Рыженковым, возглавляющим компанию более семи лет.

Топ-менеджер рассказал об основных достижениях компании и стратегических планах на будущее, а у представителей медиа была возможность задать вопросы, касающиеся модернизации производства и будущего украинской стали.

Рыженков сообщил, что серьезные инвестиции в экологию и контроль выбросов на предприятиях группы начались в то время, когда активы перешли в управление «Метинвеста» - 15 лет назад. Инвестиции компании, которые имели экологический эффект, за это время составили 3,5 миллиардов долларов, при этом сугубо экологических проектов компания реализовала на один миллиард долларов. Прошлый год был рекордным: было инвестировано 200 миллионов долларов в проекты с исключительно экологическим эффектом.

«На ближайшие 5 лет мы планируем еще почти полмиллиарда долларов на сугубо экологические проекты. В основном, это доведение до ума проектов по уже имеющимся нашим объектам», - сказал руководитель компании, уточнив, что речь идет о коксохимическом производстве на «Азовстали» и производстве на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе.

По словам Рыженкова, компания разделяет понятия экологической модернизации и декарбонизации.

Для сокращения выбросов СО2 (декарбонизации) группа «Метинвест» изучает возможность строительства нового сталеплавильного производства с использованием технологии прямого восстановления железа при выплавке стали, которая позволяет отказаться от использования кокса. «Метинвест» уже внедрил производство окатышей прямого восстановления на Центральном ГОКе и планирует внедрить аналогичный проект на Северном ГОКе.

Следующим направлением в снижении углеродного следа при производстве стали компания рассматривает перспективы использования водорода и, соответственно, расширения использования возобновляемых источников энергии.

«Совместно с нашими партнерами мы начали прорабатывать тему водорода. Это важно: если в модуле прямого восстановления железа мы заменяем газ на водород, то в этой части мы вообще убираем какой-либо углеродный след», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе применения мартеновских печей на комбинате «Запорожсталь», Рыженков отметил, что компания в среднесрочной перспективе откажется от такого вида производства стали.

Глава холдинга заявил, что когда разрешения на выбросы компании подойдут к концу, то печи будут закрыты. В дальнейшем предприятие, возможно, будет трансформировано в электросталеплавильное производство.

Рыженков считает, если предприятия группы будут переходить на электрометаллургию, холдинг будет рассматривать возможность постепенного выведения из эксплуатации ряда мощностей по производству кокса.

Отвечая на вопрос о перспективах и ценах на металлургическую продукцию, гендиректор «Метинвеста» сообщил, что сейчас спрогнозировать, какими цены будут к концу года крайне трудно, но пик цен на руду и металлопродукцию уже пройден.

«Сейчас мы видим уже снижение цены на рынке на руду и на металлургическую продукцию. Скорее всего, продолжится снижение цен на металлургию и в ближайшие месяцы. Пока никто не прогнозирует обвал», - сказал он.

Представители медиа поинтересовались у топ-менеджера, как компания воспринимает законодательную инициативу относительно повышения рентной платы за добычу полезных ископаемых. Руководитель холдинга ответил, что крупные производители удивлены таким предложением власти, поскольку рента уже повышалась менее года назад. Для крупных компаний крайне трудно рассчитывать свои инвестиции, когда в стране нет прогнозируемой налоговой политики.

«По сути, бюджет и так сегодня получает больше денег, чем раньше. Весь этот супер-цикл выливается в чистую прибыль, с которой мы платим налог. К примеру, за первое полугодие наша компания уже заплатила налога на прибыль в 7 раз больше, чем за первое полугодие прошлого года. В прошлом году - 1,4 миллиарда гривен, в этом году - 10 миллиардов гривен», - сказал он.

Рыженков отметил, что еще не поздно внести изменения в предложенный законопроект и учесть как интересы государства по наполнению бюджета, так и отраслевых компаний. Для нахождения баланса в этом вопросе следует обратить внимание на практики, которые действуют во всем мире.

Одним из приоритетов компании Рыженков назвал качество и эффективность производства. Последние 7 лет основным фокусом компании были доменные печи на «Запорожстали» и комбинате «Азовсталь», а также конечный продукт на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе.

«Недавно закончилась реконструкция стана «1700» на ММК имени Ильича, которая фактически вывела горячекатаный рулон комбината по качеству и эффективности в первый эшелон в мире», - сказал он.

Следующий этап, который планируется: холодный прокат, прокат с оцинкованным покрытием и прокат с полимерным покрытием на меткомбинате в Мариуполе.

«Мы подписали контракт с итальянской фирмой Danieli. Это будет крупнейший проект за всю историю «Метинвеста». Мы идем по нарастающей, общая стоимость этого проекта будет более 1 миллиарда долларов. Это проект – green field, абсолютно нового, современного, экологически чистого стана холодной прокатки с линией оцинковки и полимерки на комбинате Ильича, который мы уже начали строить», - подчеркнул Рыженков.

По его словам, это выведет продукт комбината на уровень высших мировых аналогов, и, при этом, продукт будет предназначен для внутриукраинского рынка. На сегодня в Украине нет качественного оцинкованного и полимерного покрытия, а из-за этого нет развития для машиностроения, производителей бытовой техники и невозможно привлечь в нашу страну производителей автомобилей.

«Мы надеемся, что, внедрив этот проект на комбинате Ильича, мы дадим продукт, который позволит привлечь другие компании и их инвестиции», - добавил гендиректор «Метинвеста».

Из украинской стали, которая произведена на предприятиях «Метинвеста», построено самое высокое здание Лондона The Shard, самый большой парусник Flying Clipper и даже ворота Панамского канала.

В Украине сталь компании используется в многочисленных объектах, это - стадион «Донбасс Арена» в Донецке, НСК «Олимпийский» в Киеве, саркофаг над Чернобыльской АЭС, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в Киеве.

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Автор: Иван Бойко