Отмечается, что платформа трансграничных платежей позволяет работать в обход банков США.

Банк международных расчетов обсуждает вопрос о закрытии пилотной платформы трансграничных платежей. Владимир Путин назвал эту технологию инструментом для обхода санкций и потенциального подрыва доллара в мировой финансовой системе.

Издание Bloomberg пишет, что проект mBridge, который должен позволить отправлять деньги по всему миру, не полагаясь на американские банки, обсуждался главами Центробанков и финансовых ведомств. Речь шла о закрытии системы.

Агустин Карстенс, генеральный директор БМР, заявил, что "мы не можем напрямую поддерживать какой-либо проект для БРИКС, потому что мы не можем работать со странами, которые подвергаются санкциям".

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США все чаще используют доллар как ключевой проводник финансовых операций по всему миру для введения санкций, в частности, после вторжения России в Украину. Это привело к попыткам найти альтернативы, которые были бы защищены от вмешательства США, хотя доллар остается основной валютой торговли, и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Изначально платформа mBridge была разработана центральными банками Китая, Таиланда, Гонконга и ОАЭ в рамках Инновационного центра БМР и недавно достигла стадии "минимально жизнеспособного продукта", что означает, что она готова к тестированию в реальном мире.

Центральный банк ОАЭ сообщил, что в январе через mBridge в Китай отправили первый трансграничный платеж в "цифровых дирхамах" на сумму 50 миллионов дирхамов (13,6 миллиона долларов). Опасения западных политиков усугубляет тот факт, что Китай поставил ключевую технологическую основу платформы.

На саммите БРИКС Путин предложил создать для группы "мост", который будет основан на технологии, сопоставимой с mBridge. По его словам, это позволит их экономикам стать независимыми от финансовой системы, находящейся под контролем США.

На данный момент неясно, сможет ли закрытие проекта mBridge эффективно остановить центральные банки-участники от использования технологии.

Россия хочет создать альтернативную систему международных платежей

Кремль стремится создать новую систему международных банковских платежей на базе блока БРИКС, чтобы обойти действующую глобальную финансовую систему, где господствует доллар, а Россия отрезана от него санкциями. План Москвы заключается в том, чтобы создать сеть коммерческих банков, через которые можно было бы проводить международные платежи в местных валютах.

Кроме того Москва хочет создать на базе БРИКС центры торговли ключевыми товарами - нефтью, природным газом, зерном и золотом. В Москве заявили, что их цель - "отгородиться от любого внешнего давления, такого как экстерриториальные санкции".

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