Как бы горячо Москва и Пекин ни стремились обойтись без доллара в международной торговле, у них просто нет инструментов сделать это.

Россия стремится использовать группу БРИКС для обхода доллара в международной торговле. Однако этим планам суждено остаться лишь фантазией, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что гостям саммита БРИКС в Казани сами же организаторы советовали брать с собой наличные доллары или евро, потому что выпущенные за пределами России банковские карты Visa не будут работать на территории государства-агрессора.

"Трудно представить лучший пример того, как сложно расстаться с валютой, которая доминировала в мировой финансовой системе после окончания Второй мировой войны", - отмечают авторы публикации.

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Хотя страны БРИКС совокупно представляют значительную часть мировой экономики, глобальная инфраструктура, настроенная под доллар, скорее всего, будет гарантировать доминирование американской валюты еще по крайней мере несколько десятилетий, пишет Bloomberg.

Россия и Китай пытаются продвигать идею дедолларизации мировой торговли, но реальных механизмов сделать это сейчас на самом деле нет. По словам собственных экономистов Bloomberg Алекса Исакова и Жерара ДиПиппо, у стран БРИКС есть три варианта обойти доллар в трансграничных платежах: торговать за местные валюты, за новые цифровые валюты или за китайские юани. И все три варианта крайне сомнительны.

"Расчеты в местной валюте обычно дорогие из-за низкой ликвидности. Цифровые валюты слишком изменчивы и им в целом не хватает ликвидности, чтобы справиться с основными торговыми потоками. Остаётся юань, который Китай хочет интернационализировать, но не хочет позволять свободному колебанию [его курса]. Также остается нерешенным вопрос, захочет ли [Пекин] в условиях кризиса выкачивать неограниченное количество юаней за пределы своей экономики", - говорят экономисты.

В Bloomberg отмечают, что США в кризисные моменты помогают поставкой доллара своим союзникам, чтобы поддержать их финансовую систему. Зато Китай не способен обеспечить достаточным количеством юаней даже одну Россию, говорят авторы публикации. Эта идея даже не озвучивалась на саммите БРИКС.

Россия хочет сделать альтернативную систему международных платежей

Как писал УНИАН, Кремль стремится создать новую систему международных банковских платежей на базе блока БРИКС, чтобы обойти действующую глобальную финансовую систему, где господствует доллар, а Россия отрезана от него санкциями. План Москвы заключается в том, чтобы создать сеть коммерческих банков, через которые можно было бы проводить международные платежи в местных валютах.

Кроме того Москва хочет создать на базе БРИКС центры торговли ключевыми товарами - нефтью, природным газом, зерном и золотом.

В Москве прямо признают, что их целью является "отгородиться от любого внешнего давления, такого как экстерриториальные санкции".

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