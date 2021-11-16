Системный кризис в УЗ наносит бизнесу огромные убытки, а экономика страны недополучает до 3% ВВП.

Об этом написал генеральный директор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе наша компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией, которая произошла с нами впервые и, к сожалению, скорее всего, не в последний раз. 80% производственных мощностей "Ковальской" остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге.

Более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги. Мы остановили отгрузку бетона для наших клиентов и все силы бросили на то, чтобы доставить сырье", - сообщил Пилипенко.

По его словам, в результате этой ситуации простаивали также цементные заводы, которые не смогли вовремя получать сырье и отгружать продукцию. Пилипенко подчеркнул: это не впервые, когда из-за проблем Укрзализныци страдают ее клиенты, которые не могут вовремя получить грузы, которые перевозятся по железной дороге.

"Проблемы железной дороги, которые накапливались годами, сейчас превратились в системный кризис с тяжелыми последствиями для всех участников рынка. Аграрии, металлурги, строители – мы все заложники системных ошибок и безответственности руководителей транспортного монополиста", - написал Пилипенко.

По его подсчетам, проблемы УЗ выливаются в значительные убытки для украинской экономики – до 3% потерянного ВВП. И это является лучшим аргументом в пользу немедленного реформирования Укрзализныци.

"Почти 70% грузов нашей экономики и в частности 80% строительной отрасли – вот реальное влияние железной дороги на положение вещей. Часы и дни простоя производственных предприятий стоят государству от 1 до 3% утраченного роста ВВП только из-за действий одной компании, которая уже столько лет нуждается в реформе", - отметил Пилипенко.

Недавно гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен также заявил, что расходы на железнодорожную логистику стали непомерными для аграриев, ведь Укрзализныця повысила стоимость вагонов в 12 раз. В то же время оборот вагонов у компании стал хуже почти вдвое, и окончательно перестал соответствовать стоимости услуг компании.

В свою очередь директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн заявил, что из-за отсутствия локомотивов перевозки грузов УЗ резко замедлился, и бизнесу приходится ожидать поставки месяцами. Рекорд, по его словам, держит вагон, который не может доехать до заказчика почти два месяца. В это время в самой компании происходят кадровые чистки, в результате которых на работу приходят люди с отсутствием опыта работы на железной дороге.

Автор: Иван Бойко