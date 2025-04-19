Выход с территории РФ стал одним из требований для поглощения конкурента банка.

Правительство Италии одобрило предложение UniCredit о поглощении конкурента Banco BPM при условии, что банк выйдет с российского рынка. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников, скорейший выход из России является одним из ключевых требований Рима.

Уточняется, что присутствие UniCredit на территории РФ стало камнем преткновения для Европейского центрального банка, который в прошлом году приказал итальянскому кредитору ускорить процесс выхода.

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В то же время, в UniCredit заявили, что потребуется время для оценки последствий решения правительства, в том числе в отношении сделки с BPM. В банке отметили, что при необходимости будут взаимодействовать с компетентными органами.

"Предложение одобрено с предписаниями, суть которых непонятна. UniCredit нужно время, чтобы оценить жизнеспособность и влияние этих предписаний", - сказано в заявлении.

По данным издания, UniCredit планирует 28 апреля сделать официальное предложение о выкупе акций BPM на сумму 14 миллиардов евро.

Журналисты отметили, что правительство премьер-министра италии Джорджии Мелони проверило сделку, используя особые полномочия, которые позволяют блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних поглощений в таких секторах, как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.

Еще один источник заявил, что, помимо выхода из России, другие требования к UniCredit, вероятно, будут сосредоточены на банковских отделениях, чтобы обеспечить обслуживание клиентов и косвенно сохранить рабочие места в случае завершения поглощения.

Деятельность UniCredit в России

Как писал УНИАН, в 2024 году стало известно, что UniCredit не хочет сокращать операции в РФ и оспаривает приказ регулятора ЕС. Банк был одним из нескольких кредиторов еврозоны, которые получили соответствующее письмо от ЕЦБ с требованием ускорить вывод своих средств из страны.

Позже UniCredit сообщил о "белом списке" клиентов из России. Отмечалось, что платежи таких российских клиентов не запрещены Европейским центральным банком.

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