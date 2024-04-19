Требования будут похожи на те, что ЕЦБ выдвинул австрийскому Raiffeisen Bank International.

Европейский центральный банк готовится приказать итальянскому UniCredit сократить бизнес в России, поскольку регулятор оказывает давление с целью прекратить европейские финансовые связи с Москвой, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что требования ко второму по величине европейскому банку в России будут похожи на те, что ЕЦБ выдвинул австрийскому Raiffeisen Bank International. RBI заявил, что Европейский центральный банк попросит его сократить кредитование в России, а также платежи в установленные сроки. В то же время в ЕЦБ и UniCredit отказались от комментариев агентству.

По словам журналистов, после месяцев обсуждений ЕЦБ намерен направить UniCredit юридически обязательное распоряжение, в результате значительного усиления давления с целью сокращения его российского бизнеса. Это предпоследний шаг перед тем, как ЕЦБ сможет применить санкции, такие как штрафы.

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Официальное предупреждение ЕЦБ в адрес UniCredit даст второму по величине банку Италии последнюю возможность избежать процедуры принудительного взыскания со стороны надзорного органа, которая может привести к санкциям, сообщило другое лицо, знакомое с ситуацией.

Reuters подчеркивает, что на третий год войны европейские регуляторы усиливают давление на кредиторов, поскольку конфликт не демонстрирует никаких признаков угасания. Однако два крупных банка региона, RBI и UniCredit, продолжают вести бизнес в России, привлекая к себе пристальное внимание и со стороны властей США.

Оба банка работают в России с момента распада Советского Союза более трех десятилетий назад. Председатель правления UniCredit Андреа Орсель в феврале заявил, что стратегия банка в отношении России остается неизменной, и что итальянский кредитор продолжает сворачивать бизнес.

Российское подразделение банка сообщило о прибыли до налогообложения в размере 890 миллионов евро в 2023 году, что составляет около 7,7% от общей прибыли группы.

Иностранные банки в РФ

США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank International санкциями за ведение бизнеса в России. Министерство финансов США предупредило австрийский RBI, что он рискует "быть отрезанным от финансовой системы США", если будет помогать финансировать российскую армию.

Ранее УНИАН писал, что Украина отказывается окончательно исключать Raiffeisen Bank International из списка компаний-спонсоров войны из-за сомнений относительно того, действительно ли банк покинет рынок России. Хотя впоследствии Киев отказался и от самого списка спонсоров войны из-за давления Китая и Франции.

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