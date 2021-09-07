Украинское предприятие защищенной печати "Полли-Сервис" уплатило налогов на сумму 324 301 657 гривен.

Об этом в интервью BitukMedia сообщила Наталья Кочубей, глава совета директоров компании ООО "Полли-Сервис".

"Полли-Сервис" – крупнейшее в Европе предприятие защищенной печати стабильно работает на украинском рынке и обеспечивает государству многомиллионные поступления от налогов.

"Наша компания в общей сложности заплатила почти 325 миллионов гривен налогов в государственный бюджет, что эквивалентно 25 миллионам долларов США, – сказала Кочубей. – Для понимания, это столько же, сколько бюджет всего Министерства образования и науки Украины на 2021-й год".

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ООО "Полли-Сервис" – украинская компания, создающая высокоинтеллектуальные комплексные решения для персонализации, защиты документов, пластиковых карт, а также информационных систем. Компания является лидером в области ID-документов, разработки и внедрения ИТ-систем, обеспечивает техническое обслуживание на основе собственных технологических продуктов, интеграционных систем и объектов интеллектуальной собственности. "Полли-Сервис" является архитектором всемирного глобального проекта по производству первых электронных ID-документов для организации INTERPOL, которые сегодня используются более, чем в 190 странах мира.

Автор: Иван Бойко