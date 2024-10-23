Эксперты отмечают растущий интерес украинцев к работе в Литве.

Украинцам в Литве без знания языка и опыта чаще всего предлагают работу в пищевой промышленности - на предприятиях мясной и рыбной продукции, а также на фабриках кондитерских изделий с зарплатой от 750 до 1300 евро.

Для специалистов с опытом зарплаты могут достигать до 1650 евро. Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании Миграционной платформы EWL.

Руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко отметила, что подобная работа не требует знания литовского языка и специальных навыков, поэтому украинцы, которые из-за российской агрессии оказались в Литве могут сразу начать работать.

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"Также такие вакансии вызывают интерес у трудовых мигрантов из Украины, которые приезжают в Литву на сезонные работы. Зато все больше работодателей заинтересованы в том, чтобы контракт был заключен минимум на 6 месяцев. Они обучают работников из расчета, чтобы те оставались работать дольше", - сказала она.

Эксперты EWL отмечают растущий интерес украинцев к работе в Литве. Этому способствует несколько факторов. В частности, отсутствие языкового барьера, в отличие от западных стран Европы - на работе и в быту можно договориться на русском.

"Также в Литве привлекательное соотношение цен и зарплат, за счет чего можно экономить. А для работников предоставляют жилье бесплатно или за невысокую доплату, которое находится в крупных городах или пригородах с развитой инфраструктурой недалеко от предприятий. Это является дополнительным плюсом в поиске работы для украинцев", - рассказывает Нестеренко.

Кроме того, Литва остается одной из немногих стран Европы, где украинские беженцы могут получить компенсации на жилье и продукты, а проезд в общественном транспорте для них бесплатный. Также, в отличие от других стран Европы, гражданин Украины может получить временную защиту, даже если уже имел временную защиту другой страны, отказавшись от нее.

По информации Вильнюсского офиса Международной организации по миграции, около 62% украинских беженцев в Литве трудоустроены. Украинцы составляют самую большую иностранную общину в стране - в Литве проживает более 85 тысяч украинцев.

Также сообщается, что за семь месяцев текущего года украинцы, работающие в Литве, уплатили в бюджет 65,2 млн евро налогов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года по данным Министерства социальной защиты и труда. Всего с начала большой войны трудоустроенные в Литве украинские беженцы уплатили в бюджет страны 205 млн евро.

Отношение Литвы к войне в Украине - последние новости

В начале октября литовская таможня перехватила грузы с военными вещами, предназначенными для российской армии. Конфискованные предметы литовская таможня передаст Украине в качестве помощи.

23 октября в Минобороны сообщили, что Литва по примеру Дании инвестирует 10 миллионов евро в производство украинской ракеты-дрона "Паляница".

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