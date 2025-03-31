В пятницу 28 марта 2025 года на площадке Prozorro Продажи состоялся аукцион по продаже Единого имущественного комплекса государственного предприятия Киевского завода "Импульс", пишет ukranews.com.
В аукционе приняли участие 26 участников, среди которых: ООО "ТАУЭР ГРУПП" Вадима Столара, литовский ООО "НОВУС 1", израильтяне ООО "БЕНИШ ДЖИ ПИ ЭС", ПАО "Высшее учебное заведение "МАУП", ООО "СЕРЕНИТИ ПРОПЕРТИЗ" Оксаны Омельяненко и другие.
Лот состоял из 9 объектов недвижимости, включая административное здание, производственные корпуса, цеха. Общая площадь 8812,5 м². Объекты вызвали живой интерес у участников трехраундового "английского" аукциона. Это - самая распространенная разновидность аукционов в системе Prozorro, по данным самой площадки. Сначала участники подавали закрытые ценовые предложения, а затем в каждом из раундов тот, кто делал самую высокую ставку имел возможность сделать окончательное предложение.
Ожесточенные торги за "Импульс" происходили между именитыми участниками
Стартовая цена, которую планировал выручить Фонд госимущества Украины, с 11 080 409,95 грн выросла до 92 333 333,00 грн.
Интересно, что некоторые участники увеличивали свои предложения вдвое. Например, ООО "НОВУС 1" с 42,1 млн грн до 82,1 млн грн. А ПАО "Высшее учебное заведение "МАУП" с почти 41,3 млн до 83,3 млн грн.
Но победу на торгах одержала ООО "СЕРЕНИТИ ПРОПЕРТИЗ" с самой высокой окончательной ставкой - 92 333 333,00 грн
Фонд госимущества Украины в городе Киеве вскоре опубликует результаты торгов.
Справка: напомним, конечный бенефициар ООО "СЕРЕНИТИ ПРОПЕРТИЗ" - Оксана Омельяненко - давняя партнерша Юрия Косюка в аграрном бизнесе. Они совместно владеют ООО "МХП-АГРО-С" и ООО "МХП-АГРОКРЯЖ".
Сейчас Группа МХП Юрия Косюка также активно инвестирует, в том числе в Европе. В марте 2025 года Группа МХП купила долю в одном из крупнейших производителей курятины в Испании.