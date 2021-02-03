Европейский Союз ожидает, что Верховная Рада не примет закон, который направлен на локализацию производства в Украине путем изменения работы системы государственных закупок "Прозорро".
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Об этом во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается предложения внедрить требования по локализации в сфере государственных закупок", - сказал он.
Что этому предшествовало
- В июле Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на локализацию производства в Украине путем изменения работы системы государственных закупок "Прозорро".
- Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает с 1 января 2021 года сроком на десять лет установить новые особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров путем внесения изменений в Закон Украины "О публичных закупках" для совершенствования процедуры оценки тендерных предложений.
- В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок.
- Законопроектом предусматривается, что степень локализации производства предметов закупки в Украине определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере публичных закупок в порядке и по методике, установленной Кабинетом министров.
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