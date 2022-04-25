Пока что и в Twitter, и сам миллиардер отказались от комментариев, но на своей странице в соцсети Маск опубликовал ряд интересных постов.

Сегодня может быть объявлено о сделке по покупке Илоном Маском социальной сети Twitter.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, сумма сделки может составить $46 миллиардов.

Совет директоров сервиса вел переговоры с Илоном Маском после того, как от него поступило предложение о покупке. Стороны обсуждали детали сделки, в том числе сроки ее закрытия, пеню, если сделка сорвется и другие вопросы, отмечают источники.

По их словам, переговоры прошли после собрания членов правления Twitter в воскресенье утром, на котором обсуждалось предложение Маска. По словам источников, американский бизнесмен предложил цену в 54,20 доллара за акцию, что позволило 11 членам правління Twitter всерьез рассмотреть этот вариант.

Акции Twitter подорожали в понедельник на 4%, приблизительно до $51,23 за штуку.

Однако, отмечают источники, сделка все же может не состоятся, поскольку ситуация остается нестабильной быстроразвивающейся. Хотя изначально эта сделка считалась очень маловероятной, сейчас же приближается развязка истории.

Напомним, Илон Маск начал скупать акции Twitter в начале этого года. А 14 апреля он публично заявил о желании купить соцсеть. Однако тогда, на Уолл-Стрит усомнились в том, хватит ли Маску денег для покупки, а в Twitter приняли меры, которые заблокировали возможность для Маска скупать акции дальше.

На прошлой неделе Маск обновил свое предложение, заставив Twitter серьезнее рассмотреть его заявку.

Пока что и в Twitter, и сам миллиардер отказались от комментариев.

Однако, на своей странице в соцсети Илон Маск сегодня написал твит, который косвенно можно связать с покупкой:

"Я надеюсь, что даже мои худшие критики останутся в Twitter, потому что это и означает свободу слова", - сказано в сообщении.

А в еще одном посте немного ранее Маск написал: "И будь любовью моей жизни" (дословно – "И будь моей любовью под дождем"). В комментариях пользователи связали этот пост с возможной покупкой Маском "Твиттера".

Как сообщал УНИАН, в начале апреля основатель автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes. До этого четыре года подряд рейтинг возглавлял основатель Amazon Джефф Безос.

По оценкам издания, состояние 50-летнего Маска составляют 219 млрд долларов – на 48 млрд больше, чем у Безоса, который идет вторым (171 млрд долларов).

Вас также могут заинтересовать новости: