1 ноября 2021 года Государственная регуляторная Служба согласовала проект постановления КМУ "О внесении изменений в приложение к постановлению КМУ от 30 октября 2008 г. № 957 "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков", который направлен на решение вопросов детенизации экономики, в частности, в сфере алкоголя.

"Сегодня согласование проекта этого акта Государственной регуляторной службой Украины – это победа для потребителей и для государства в целом, ведь залогом успешного развития является прозрачная система ведения бизнеса" - отметил Глава Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер.

Напомним, последний пересмотр минимальных цен прошел в 2018 году. За это время произошло значительное удорожание сырья и комплектующих на производство алкогольных напитков. Без актуализации минимальных розничных цен легальные производители не выдерживают конкуренцию с нелегальной продукцией, объем которой сегодня составляет рекордные 50%.

В случае принятия указанного проекта постановления уровень минимальных цен на алкоголь будет соответствовать реальным ценам (реальным затратам производителей алкоголя) на их изготовление и не позволит минимизаторам уплаты налогов в государственный бюджет становиться на полки магазинов.

По мнению производителей алкогольных напитков, ассоциации "Укрводка", Ассоциации "Легальных производителей алкоголя" Председатель ГРС Алексей Кучер, поддержав разработанный документ, продемонстрировал открытость государственных институтов к сотрудничеству и защитил интересы легального бизнеса, что приведет к выведению сферы из тени и развитию легального бизнеса.

"По оценкам экспертов, по меньшей мере 50% рынка находится в тени, от чего Госбюджет недополучает более 10 млрд грн ежегодно. Поэтому вопрос детенизации спиртовой и ликероводочной отраслей должен быть приоритетным для построения прозрачной экономики страны. Согласование проекта – это очередной шаг к стабильной экономической системе, надеюсь, процесс будет двигаться дальше и надеемся на дальнейшее положительное решение этого вопроса" - прокомментировал Председатель Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер.

Автор: Иван Бойко