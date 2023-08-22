Когда мы вместе - мы сильны, отметил Григорий Козловский.

"Желто-черные" и их основатель Григорий Козловский всегда поддерживают украинских военных. Так ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский профинансировали закупку 180 дронов на 4 миллиона гривень в рамках инициативы "Птички Победы".

"В рамках инициативы "Птички Победы" мы хотели передать военным 1000 дронов. Всего за менее чем 5 месяцев удалось передать нашим защитникам 1154 дроны. Но мы не будем останавливаться на этом, а сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно больше таких "птичек" отправлялись на фронт, ведь они сохраняют жизни украинских военных и убивают оккупантов. Спасибо всем, кто присоединился к этой инициативе. В единстве сила, и Победа будет за нами!", - отметил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Эту помощь получат воины 103-й и 125-й бригад ТрО ВСУ, 24-й ОМБр имени Короля Данила, 80-й ДШБ ДШВ, 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и 7-й ОШБ, а также пограничники и разведчики. Им передали:

- 240 FPV-дронов (боевые);

- 31 Mavic и 1 MATRICE 30Т (разведывательные);

- антидроновое ружье.

Григорий Козловский отметил: "Когда мы вместе - мы сильны. Когда мы вместе - мы можем сделать гораздо больше. Наш благотворительный фонд "Движение в будущее" поставил себе цель повседневно делать все возможное, чтобы приближать нашу победу".

Дроны отдадут военнослужащим сразу в руки. Их непосредственно на передовой получают ребята, которые защищают нашу страну. Это "глаза" для наших военных и возможность больно поразить врага.

Один из меценатов проекта "Птички Победы" основатель компании "Галицкая Свижина" Тарас Лысый отметил: "Это только начало и дальше мы продолжим помогать и развивать эту инициативу. Мы работали, работаем и будем работать на Победу! Это важно, ведь наша помощь очень нужна нашим военным".

Военные благодарны за такую помощь, ведь дроны очень необходимы на передовой. В частности, дрон может как помочь спасти жизнь бойца, так и эффективно уничтожать врага.

БО "Движение в будущие" имеет прямую коммуникацию с военными подразделениями, другими благотворительными фондами и волонтерскими организациями. Клуб пытается помочь всеми доступными методами. И эта помощь не прекратится, а наоборот - будет только увеличиваться.

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь - это дань благодарности нашим военным за то, что мы сумели провести прошлый сезон и успешно его завершили", - отметил Григорий Козловский.

Ранее "Рух" передал на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи составила более 800 тысяч гривень.

И это - не разовые акции со стороны ФК "Рух" и его основателя Григория Козловского. Зимой 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал ФК "Рух", модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

А весной ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников "Мара".