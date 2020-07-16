Товарооборот Украины ушел в минус - Гостаможслужба

Сальдо торгового баланса Украины составило «минус» $1,4 миллиарда

Сальдо торгового баланса Украины в период с января по июнь 2020 года составило «минус» $1,4 млрд при общем товарообороте за указанный период $47,3 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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Импорт падает

Согласно данным таможенной службы, импорт товаров в первом полугодии 2020 года превысил $24,3 млрд, что на 12% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

В тройку крупнейших импортеров вошли Китай (15% всего импорта), Германия и РФ (по 9%).

«Чаще всего импортировали: минеральное топливо; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства и их части; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование», — уточнили в таможенной службе.

Что с экспортом

По данным Гостаможни, экспорт товаров в первом полугодии 2020 года составил $23 млрд, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В тройку крупнейших экспортеров вошли Китай (13% экспорта), Польша (6%), РФ (6%).

Отмечается, что чаще всего Украина экспортировала зерно, черные металлы, жиры и масла и продукты их расщепления.

Как развивались события

Государственная таможенная служба Украины в январе-марте 2020 года выявила свыше 5 тысяч нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила 554,6 млн грн.

В январе-июне 2020 года было выявленосвыше 7,2 тысяч нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила около 1,16 млрд грн.

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