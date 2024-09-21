С начала года аренда однокомнатной квартиры подорожала на 5,4% с начала года.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в августе 2024 года составила 6 962 гривен. Это на 0,7% больше по сравнению с июлем, при этом с начала года аренда подорожала на 5,4%. Об этом сообщает BisinessUA со ссылкой на отчет Государственной службы статистики.

Отмечается, что Закарпатская область остается лидером по стоимости аренды, хотя цены здесь упали на 7,8%, до 11 738 гривен в месяц.

Второе место занимает Львовская область, где стоимость аренды снизилась на 10% и сейчас составляет 10 614 гривен.

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Третьей среди лидеров по стоимости аренды жилья идет Ровенская область замыкает тройку лидеров, где аренда с начала года выросла на 36,6% до 9830 гривен.

В Киеве, занявшем четвертое место, аренда однокомнатных квартир подорожала на 4,8%, достигнув 9 142 гривен.

По данным Госстата, рост цен на аренду больше всего ощущается в западных и центральных регионах Украины. При этом самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в:

Херсонской области - 2 831 гривна.

Сумской области - 3 289 гривен.

Николаевской области - 3 597 гривен.

Аренда жилья в Украине: последние новости

В марте в Минсоцполитики решили предоставлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Размер помощи будет зависеть от стоимости аренды, доходов домохозяйства и количества человек.

Особенность субсидии - это то, что ее размер будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном городе страны, ведь "цена на аренду в Киеве, Николаеве, на Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается".

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