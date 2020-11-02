Следователи ГБР обратились за международной правовой помощью для расследования в отношении пятого президента Украины.

Следователи ГБР расследуют возможное уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Речь идет о создании компании в юрисдикции Британских Виргинских островов в 2014 году, которая должна была выполнять роль холдингового предприятия для структур кондитерской корпорации Roshen. Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба бюро.

Читайте такжеНардеп рассказал, сколько в Раде собрано подписей для создания комиссии по оффшорам Порошенко

«Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов», - сказал Сухачев.

По данным предварительного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент Украины (во время регистрации предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).

В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212 (уклонение от уплаты налогов), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, заявляют в ГБР.

В Госбюро расследований указывают, что для получения необходимой информации в рамках уголовного производства обратились в Офис генерального прокурора за международной правовой помощью с международными запросами к компетентным органам Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.

Хронология событий

В начале апреля 2016 года журналисты «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» обнародовали результаты расследования, согласно которому в то время президент Украины Порошенко основал три оффшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

Так, согласно информации журналистов OCCRP, в августе 2014 года, в разгар кровопролитных боев на востоке Украины, включая бои за Иловайск, Порошенко основал оффшорную холдинговую компанию - Prime Аssets Partners Ltd - для того, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских островов (БВО).

Эта оффшорная структура стала владельцем еще двух компаний - на Кипре и в Нидерландах. Обе фирмы были зарегистрированы также в 2014 году - в сентябре и декабре. Согласно информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорации Roshen.

В то же время, финансовые советники Порошенко отмечали, что на самом деле Roshen передана в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи. В частности, управляющий директор ICU Макар Пасенюк, который является финансовым советником Порошенко заявлял, что договор траста был подписан в январе 2016 года. Договор бессрочный, и он привязан только к времени пребывания Порошенко на посту президента.

По словам Пасенюка, траст оказался единственно возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежащие ему активы в управление или для продажи. При этом Пасенюк отметил, что украинское законодательство само по себе не позволяет создать структуру траста, который представляет собой договор об управлении. И поэтому было принято решение создать более понятную структуру. Для реализации механизма передачи в траст были зарегистрированы несколько компаний, в том числе оффшорная компания Prime Аssets Partners Ltd.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров