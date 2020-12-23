Более половины миллиардеров мира стали богаче в этом году. Пять самых успешных в совокупности разбогатели на $310 млрд.
Об этом сообщает Forbes.
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Потери главных «неудачников» года в разы скромнее — они недосчитались $23,7 млрд.
По подсчетам издания, из 2200 миллиардеров более половины стали богаче, и только 36% — беднее. Состояние первой пятерки наиболее успешных миллиардеров в совокупности увеличилось на $310,5 млрд.
ТОП-5 успешных миллиардеров:
глава Tesla Илон Маск (состояние увеличилось на $110,3 млрд — до $136,9 млрд);
глава Amazon Джефф Безос (+$67,5 млрд — до $182,2 млрд);
Чжун Шаньшань, владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring (+$60,5 млрд — до $62,5 млрд);
основатель ипотечного банка Quicken Loans Дэн Гилберт (+$37,1 млрд — до $43,9 млрд);
глава LVMH Бернар Арно (+$35 млрд — до $146,3 млрд.
Главные жертвы года:
Карлос Слим Элу, владелец крупнейшей телекоммуникационной компании Латинской Америки América Móvil (-$5 млрд — до $58,2 млрд);
собственник империи игорных домов Las Vegas Sands Шелдон Адельсон (-$5 млрд — до $35,1 млрд);
Сунь Хунбинь, основатель компании Sunac China Holdings, которая владеет тематическими парками (-$4,8 млрд — до $8,1 млрд);
Хуэй Ка Янь, глава одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande Group (-$4,6 млрд — до $27,7 млрд);
Гарольд Хэмм, глава американского производителя нефти Continental Resources (-$4,3 млрд — до $5,6 млрд).
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- 24 ноября Маск обошел Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров.
- 9 декабря 2020 года Forbes впервые поместил Илона Маска на второе место в списке богатейших людей мира.
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