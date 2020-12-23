Состояние первой пятерки наиболее успешных миллиардеров в совокупности увеличилось на $310,5 млрд

Более половины миллиардеров мира стали богаче в этом году. Пять самых успешных в совокупности разбогатели на $310 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

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Потери главных «неудачников» года в разы скромнее — они недосчитались $23,7 млрд.

По подсчетам издания, из 2200 миллиардеров более половины стали богаче, и только 36% — беднее. Состояние первой пятерки наиболее успешных миллиардеров в совокупности увеличилось на $310,5 млрд.

ТОП-5 успешных миллиардеров:

глава Tesla Илон Маск (состояние увеличилось на $110,3 млрд — до $136,9 млрд);

глава Amazon Джефф Безос (+$67,5 млрд — до $182,2 млрд);

Чжун Шаньшань, владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring (+$60,5 млрд — до $62,5 млрд);

основатель ипотечного банка Quicken Loans Дэн Гилберт (+$37,1 млрд — до $43,9 млрд);

глава LVMH Бернар Арно (+$35 млрд — до $146,3 млрд.

Главные жертвы года:

Карлос Слим Элу, владелец крупнейшей телекоммуникационной компании Латинской Америки América Móvil (-$5 млрд — до $58,2 млрд);

собственник империи игорных домов Las Vegas Sands Шелдон Адельсон (-$5 млрд — до $35,1 млрд);

Сунь Хунбинь, основатель компании Sunac China Holdings, которая владеет тематическими парками (-$4,8 млрд — до $8,1 млрд);

Хуэй Ка Янь, глава одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande Group (-$4,6 млрд — до $27,7 млрд);

Гарольд Хэмм, глава американского производителя нефти Continental Resources (-$4,3 млрд — до $5,6 млрд).

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН