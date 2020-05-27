Фонд госимущества обратился к КМУ: в Украине полностью парализованы процессы аренды гос- и коммунального имущества несмотря на принятый закон

Фонд призывает Кабмин внести на ближайшее заседание Правительства проект постановления «Об утверждении Порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества», без него ни одна сделка не может быть заключена.

В Украине парализованы процессы передачи в аренду государственного и коммунального имущества из-за того, что Правительство медлит с принятием соответствующих нормативно-правовых актов.

Об этом говорится в письме председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко к Кабинету Министров Украины, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Фактически, уже 4 месяца ни один арендатор, который хотел бы взять в аренду государственное или коммунальное имущество, не может заключить арендное соглашение, и легально ни государственные органы, ни органы местного самоуправления не могут передавать свое имущество в аренду.

"Фонд государственного имущества Украины обеспокоен ситуацией, которая сложилась в сфере аренды государственного и коммунального имущества связи с принятием Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» от 3 октября 2019 года № 157-IX, который вступил в действие с 1 февраля 2020 года. С этой даты и до настоящего времени ни государственное, ни коммунальное имущество по всей стране не передается в аренду, не осуществляются подготовительные мероприятия для такой передачи", - говорится в письме.

Сенниченко напоминает, что на заседании Правительства 3 марта 2020 года было принято необходимое постановление «Об утверждении Порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества». Однако решения, принятые 3 марта, вскоре были отменены новым правительством Шмыгаля.

Как говорится в письме, проект постановления был отправлен Фонду госимущества на повторное согласование. Там его согласовали с замечаниями, и 13 мая Минэкономики сообщило Фонду, что 6 мая проект Порядка был направлен на рассмотрение Правительству.

"Учитывая перечень вопросов, которые согласно Закону, должны быть урегулированы в Порядке, этот акт Кабинета Министров Украины является основным подзаконным актом, в котором будут конкретизированы действия всех сторон по заключению и продлению договора аренды. Как следствие, учитывая редакцию Порядка будут утверждаться другие акты Правительства, предусмотренные Законом. Таким образом, представление Фондом на рассмотрение Кабинета Министров Украины, других актов Правительства, предусмотренных Законом, возможно только после утверждения Правительством Порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества. До момента принятия Правительством этих актов законодательства невозможно восстановить процессы передачи в аренду государственного и коммунального имущества", - говорится в письме.

Сенниченко объясняет, какие последствия имеет такая задержка.

"С учетом поступления в Фонд многочисленных обращений от арендаторов, которые на время действия соответствующих ограничительных карантинных мероприятий, введенных Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19) добровольно приостановили или существенно ограничили свою деятельность. К сожалению, Фонд не имеет правовых оснований для положительного удовлетворения таких заявлений. При этом отказ в удовлетворении заявлений может иметь негативные последствия для деятельности тысяч малых и средних предпринимателей. Промедление с рассмотрением обращений арендаторов негативно отражается на имидже власти", - подчеркивает глава Фонда госимущества.

"Фонд в очередной раз обращается к Кабинету Министров Украины с просьбой принять меры о внесении на ближайшее заседание Правительства проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества», а также поручить Минфину в однодневный срок предоставить Фонду выводы к проекту постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы уплаты арендной платы за государственное имущество во время действия карантина», с целью направления его на рассмотрение Правительства на ближайшем заседании", - отмечается в письме.

Напомним, в октябре 2019 года Рада приняла, а Президент подписал Закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который регулирует правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности, а также имущественные отношения между арендодателями и арендаторами относительно хозяйственного использования имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Закон вступил в силу 27 декабря 2019 года и должен был вводиться в действие с 1 февраля 2020 года.

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