Работодатели не соглашаются с неучетом большинства предложений украинского бизнеса.

Федерация работодателей Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу критических рисков для развития бизнеса, инвестиционного климата и экономического развития в целом, связанных с возможным возвратом к рассмотрению и принятием проекта Закона № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

Об этом говорится в обращении ФРУ к президенту Украины, правительству и Верховной Раде в Facebook.

"18 ноября Верховная Рада Украины приняла решение о снятии с рассмотрения проекта Закона № 5600. ФРУ и другие общенациональные объединения бизнеса неоднократно обращались в Правительство и парламент относительно доработки наиболее негативных для бизнеса положений законопроекта № 5600, которые усилят давление на легальный бизнес и будут создавать предпосылки для тенизации предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении.

Так, работодатели не соглашаются с неучтением большинства предложений украинского бизнеса, в первую очередь – производителей относительно ключевых откровенно фискальных, но малоэффективных положений законопроекта.

"Более чем неприятной неожиданностью для бизнеса, работающего в Украине, стало включение в Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ декларации намерений Правительства по принятию основных положений законопроекта № 5600", - подчеркнули в Федерации.

Там отметили, что принятие таких обязательств страной без попыток поиска консенсуса относительно баланса интересов бизнеса и государства не будет способствовать восприятию обществом и других чувствительных законодательных изменений, прорабатываемых Правительством и парламентом.

Бизнес настаивает на доработке:

- сокращение срока на включение сумм НДС в налоговый кредит по зарегистрированным налоговым накладным с 1095 до 180 календарных дней;

- ограничение права выезда руководителя налогоплательщика за границу при наличии налогового долга более 1 млн грн;

- ограничение 50 процентами суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых лет, которую можно включить в финансовый результат в налогообложение для крупных налогоплательщиков - особенно после сложного 2020 года, связанного с пандемией и карантинными ограничениями;

- трехкратное увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода и другие загрязняющие вещества;

- налогообложение доходов фермеров от реализации сельскохозяйственной продукции;

- неурегулированность вопросов налогообложения закупки у граждан вторичного сырья (макулатуры, стеклобоя, пластика и т.п.);

- введение необоснованного налогообложения продаж фактически обесцененного и списанного имущества в виде металлолома.

"Федерация отмечает, что законопроект не учитывает позицию бизнеса, игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости налоговой политики и окажет негативное влияние на добросовестных налогоплательщиков", - подытожили в ФРУ и призвали Раду не возвращаться к рассмотрению законопроекта № 5600.

Автор: Иван Бойко