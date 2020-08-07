Основатель Facebook Цукерберг вошел в топ-3 самых богатых людей мира – СМИ

Кроме Цукерберга, состояние в более $100 млрд также имеют: основатель Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).

Основатель Facebook Марк Цукерберг вошел в топ-3 самых богатых людей мира по данным Bloomberg - его состояние впервые превысило 100 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, кроме Цукерберга, состояние в более 100 млрд долларов также имеют: основатель Amazon Джефф Безос (190 млрд долларов) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс (120 млрд долларов).

$22 миллиарда за год

Как отмечает издание, всего за год Цукерберг за год разбогател на 22 млрд долларов. Такое резкое увеличение состояния может быть связано с полноценным запуском сервиса Reels в Instagram (аналога TikTok).

Рейтинг Forbes

В то же время, по данным Forbes, Цукерберг пока занимает четвертое место с 97,5 млрд долларов. На третьем месте в Forbes - глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 104 млрд долларов. На первом - Джефф Безос (193 млрд долларов), второй - Билл Гейтс (113,4 млрд долларов).

Ближайшие конкуренты в рейтинге

В июле 2020 года основатель Tesla Илон Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета. На момент составления рейтинга состояние Маска оценивалось в 70,5 млрд долл, Баффета - в 69,2 млрд.

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