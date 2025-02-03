Военная машина Путина под угрозой: в The Telegraph выяснили, что с экономикой РФ

Стоимость заимствований и процентные ставки в России выросли до болезненного уровня.

Спустя почти три года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину экономика агрессора находится в критическом состоянии. Напряжение внутри страны настолько велико, что российский диктатор Владимир Путин начал давить на чиновников за "засуху" частных инвестиций, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что стоимость заимствований и процентные ставки в России выросли до болезненного уровня. Это оказывает давление на местные компании.

Проблемы с экономикой не могут не беспокоить российских олигархов. В издании напомнили, что глава "Роснефти" Игорь Сечин и алюминиевый магнат Олег Дерипаска публично критиковали процентные ставки.

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Еще в 2023 году Дерипаска говорил о том, что у РФ скоро могут закончиться деньги. В издании подчеркнули, что другие высокопоставленные российские чиновники поддержали его.

Кроме того, Фонд национального благосостояния России заметно истощается. Журналисты поделились, что ликвидная часть активов составляет всего 38 миллиардов долларов. Для сравнения, в начале 2022 года этот показатель составлял 100 миллиардов долларов.

Сперва экономическая устойчивость Москвы удивила многих аналитиков, но сейчас признаки нестабильности начинают проявляться как никогда, добавили в издании. Цены в РФ в среднем растут по 9,5% ежегодно. Сразу после вторжения в Украину этот показатель составлял 17,8%.

В издании считают, что проблемы в первую очередь связаны с огромными военными расходами, которые составляют более 6% экономики страны. Также есть острая нехватка рабочей силы, из-за чего инфляцию будет трудно вытеснить.

Давление оказывается и на центральный банк России с целью заставить его замедлить агрессивную кампанию по повышению ставок. В издании отметили, что Путин в декабре уже обращался к банку, что немного улучшило ситуацию.

Старший экономист Киевской школы экономики Бенджамин Хилгеншток заявил журналистам, что РФ переживает "медленную смерть". Он подчеркнул, что Москве не грозит неминуемый риск исчерпания денежных средств, но российские политики все чаще прибегают к нестандартным мерам, чтобы удержать экономику на плаву.

В издании рассказали, что по состоянию на конец 2024 года объем Фонда национального благосостояния России составлял 117 миллиардов долларов (6,6% ВВП). Тем не менее ликвидная часть фонда сократилась до 38 миллиардов долларов после того, как значительная часть средств была использована для финансирования повседневных расходов.

В Киевской школе экономики выяснили, что с начала полномасштабной войны против Украины ликвидные активы России, которые преимущественно хранятся в юанях и золоте, сократились на 60%. Прогнозируется, что они могут иссякнуть в течение двух-трех лет.

В издании добавили, что остальная часть Фонда национального благосостояния России состоит из акций "Сбербанка", который поддерживается государством, и 40 миллиардов долларов в неликвидных активах, которые нельзя легко продать в случае необходимости.

Хилгеншток считает, пока РФ удается контролировать свою валюту, у Путина хватит денег, чтобы продолжать войну против Украины. Тем не менее последствия для экономики России будут существенными.

"В конечном итоге война оплачивается в рублях, так что у Путина не может закончиться денег. Просто чем дальше она продвигается, тем болезненнее становится финансирование. Но это не значит, что это невозможно", - сказал он журналистам.

Также усугубить проблему инфляции в России грозит то, что все большее количество кредитов в экономике предлагается по субсидированным процентным ставкам, добавили в издании.

Кроме того, Хилгеншток уверен, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не сможет замостоятельно завершить войну. Он подчеркнул, что необходимо ужесточить санкции, чтобы заставить Россию дважды подумать перед тем, как продолжать воевать против Украины.

"Если вы действительно уберете часть российской нефти с рынка, то, я думаю, Россия очень быстро окажется в ситуации, когда макростабильность будет основательно подорвана. Но пока мы живем не в этом мире", - заверил Хилгеншток.

Россия обходит западные санкции - важные новости

Ранее в The Wall Street Journal раскрыли, что Россия использовала строительство АЭС в Турции для обхода санкций США. Министерство юстиции США заблокировало 2 миллиарда долларов российских средств на счетах в JPMorgan.

Кроме того, Россия вопреки санкциям зарабатывает миллиарды евро на древесине. В расследовании британской некоммерческой организации Earthsight отмечается, что семь из десяти крупнейших российских экспортеров березовой фанеры поставляют продукцию в страны ЕС.

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