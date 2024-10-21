Дроны, топливо и транспорт: в БРСМ-Нафта отчитались о помощи силам обороны на более 70 млн грн

Во втором квартале 2024 года группа компаний БРСМ уплатила в бюджеты разного уровня 318,6 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения сеть АЗС "БРСМ-Нафта" предоставила на нужды ВСУ, ТРО и для авто критической инфраструктуры более 1,02 млн литров топлива, стоимостью более 44,3 млн. грн. Также, благотворительный фонд "Благо БРСМ" помог силам обороны Украины на более чем 14,7 млн. грн. В частности, закуплено дроны, квадрокоптеры, сбросы и комплектующие к БПЛА на 10,6 млн грн, - рассказал УНИАН Александр Мельничук, топ-менеджер "БРСМ-Нафты".

По его информации, дроны от БРСМ получают 17 подразделений, среди которых: Третья отдельная штурмовая бригад, "Лють", "Стугна", "Альфа", "Артан" и другие.

Он также сообщил, что с начала полномасштабной войны, юридические лица, принадлежащие к группе БРСМ, передали на нужды ВСУ 24 единицы специализированного транспорта стоимостью более 10,9 млн. грн. Речь идет о тягачах, грузовых фургонах, прицепах, цистернах, пикапах и подобном. В течение 2022-2024, по просьбе воинских частей, транспортом компании было бесплатно перевезено более 350 тонн горюче-смазочных материалов.

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"С начала полномасштабного вторжения более 420 сотрудников БРСМ служат в ВСУ. Мы помогаем мобилизованным коллегам необходимой амуницией - от одежды, разгрузочных поясов, тактических шлемов до тепловизоров, анализаторов спектра и приборов ночного видения. При необходимости, покупали мебель, матрасы, разнообразную оргтехнику: ноутбуки, принтеры, мониторы.

Оборона страны требует средств - одежда изнашивается, снаряжение теряет рабочие свойства. Поэтому сбор средств, поиск и закупка необходимого - это процесс, который не заканчивается никогда. Мы сделали функционал в мобильном приложении. Это позволяет каждому клиенту АЗС выбирать процент от своей скидки для доната в благотворительный фонд. Работаем на победу", - комментирует Александр Мельничук, топ-менеджер сети АЗС "БРСМ-Нафта".

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года группа компаний БРСМ уплатила в бюджеты разного уровня 318,6 млн грн. Дополнительно было уплачено 14,1 млн грн налога на землю с 216-ти АЗС.

Сеть "БРСМ-Нафта" основана в 1992 году. Сегодня это сеть из 217 АЗС. С 2020 года развивает собственную сеть супермаркетов при АЗК - "Good market". Операционную деятельность осуществляет ООО "Евро Смарт Пауэр".