Украина остро нуждается в валютных поступлениях, поэтому сейчас нужно делать все возможное, чтобы объемы экспорта росли. Основные экспортные отрасли - это металлургия, горно-добывающая промышленность, аграрный сектор и химическая промышленность, и крайне важно обеспечить конкурентоспособность украинских товаров. Для этого нужно активно лоббировать интересы экспортеров в мире, а также удерживать тарифы госмонополий, чтобы не создавать дополнительное финансовое давление на конкурентоспособность нашей продукции. Об этом заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"Если мы не можем проводить открыто протекционистскую политику, нужно хотя бы не создавать дополнительных финансовых барьеров внутри страны. Государственные монополии не должны увеличивать расходы предприятий, особенно в период войны. В этом году мы уже видели рост тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки. Это прямо влияет на себестоимость продукции, а значит - и на конкурентоспособность украинских товаров на мировых рынках. Если предприятия потеряют конкурентные преимущества, это приведет к сокращению производства, закрытию предприятий и потере налоговых поступлений. Минэкономики должно оценивать макроэкономические показатели и анализировать последствия таких решений. Не приведет ли решение финансовых проблем одной государственной монополии к общегосударственным потерям? Мы в ICC Ukraine находимся в постоянной коммуникации между бизнесом и поставщиками услуг, чтобы донести позицию предприятий и способствовать принятию сбалансированных решений", - подчеркнул Щелкунов.

Он напомнил, что почти 40% ВВП Украины формируется благодаря продаже товаров и услуг за границу, то есть работа экспортных отраслей обеспечивает существенные поступления в бюджет. Кроме того, крупные экспортные предприятия выполняют важные социальные задачи - обеспечивают рабочие места, финансируют социальные программы, поддерживают региональную инфраструктуру.

Видео дня

"Поэтому здесь важен здоровый лоббизм. Государство должно активно продвигать выгодные условия для экспортноориентированных отраслей на внешних рынках. Например, вопрос CBAM (углеродной пошлины ЕС - Ред.). Украинский бизнес не может сейчас выполнить все экологические требования из-за войны, поэтому Украина ведет переговоры об ослаблении этих ограничений. Торговый представитель Тарас Качка неоднократно подчеркивал это в переговорах, и мы также поддерживаем эту позицию на международных встречах", - отметил Щелкунов.

Ранее заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина намерена нарастить экспорт до $77 млрд в следующие 5 лет, а сейчас в правительстве работают над обновлением национальной Экспортной стратегии. Главный акцент в новой стратегии сделают не только на количественном увеличении поставок за границу, а на наращивании производства и экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.