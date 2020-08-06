COVID-19 лишил миллион человек в Испании работы: Украине предсказан похожий сценарий

Наиболее пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин.

Пандемия COVID-19 оставила без работы миллионы людей в мире, в том числе – Украине, пишет "Обозреватель".

Так, в Испании, по данным Национального института статистики, в период с апреля по июнь в связи с карантином работы лишились более миллиона человек. Такие данные были собраны с помощью опроса активного населения.

Выяснилось, что наиболее пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин.

Особенно сложная ситуация с безработицей сложилась в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилье-Ла-Манче.

Карантин ухудшил экономическую ситуацию и в Украине, сценарий безработицы может быть сходным с испанским.

В комментарии "Обозревателю" председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил: если в нормальных условиях уровень безработицы в стране оценивался в 8-10%, то в условиях коронавируса цифра, как минимум, удвоится.

"Конечно, коронавирус, а точнее, те ограничения, которые были введены в Украине, особенно на первых этапах так называемой борьбы с коронавирусом, когда деятельность была под запретом или под большими ограничениями целые сферы экономики, конечно, что это привело к прямой или скрытой безработице", – сказал эксперт.

Как пояснил он, в случае увольнения речь идет о прямой безработице, в случае отправки в неоплачиваемый отпуск – о скрытой.

Новак подчеркнул, что многие предприятия не смогут полноценно возобновить работу, пока все ограничения не будут сняты.

Он также подчеркнул, что если ситуация на рынке труда и будет восстанавливаться, то это будет происходить очень медленно.

"Если закрытие происходит за считанные месяцы, то восстановление потребует года", – сказал экономист.

"Поэтому всплеск безработицы в Украине в 2020 году, безусловно, будет. Единственное, проблема у нас – очень слабая учетность трудовых процессов. Очень многие люди формально остаются на работе а фактически, например, есть на заработках за границей", – рассказал Новак.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram