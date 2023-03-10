Деньги банка были задействованы с максимальной пользой: благодаря им выполнено около 250 запросов от военных подразделений, которым передано несколько БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы и т.д.

По итогам 2022 года ConcordBank заплатил более 151 млн грн налогов и сборов. И это не единственное достижение финансового учреждения, сообщил председатель правления ConcordBank Юрий Задоя.

"ConcordBank уплатил государству более 151 млн. грн.: 141 млн. грн. налогов и почти 10,7 млн. грн. обязательных взносов и сборов в бюджет. По результатам 2022 года ConcordBank был переведен из учета обычной налоговой в Офис крупных налогоплательщиков. Для нас это тоже маркер успешности, – отметил Юрий Задоя. – Усиление экономики и устойчивый развивающийся бизнес особенно нужны Украине сейчас, мы понимаем это. Банковская система к тому же является стратегически важной сферой, так что этот "фронт" важно держать".

Еще 104 млн грн банк перечислил как благотворительную помощь, направленную в основном на усиление обороноспособности и поддержки ВСУ.

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"Поддержка ВСУ стала главным направлением благотворительности, в некоторые месяцы мы направляли на это до 50% прибыли", – сообщил Задоя.

Деньги банка были задействованы с максимальной пользой: благодаря им выполнено около 250 запросов от военных подразделений, которым передано несколько БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы и т.д.

ConcordBank также профинансировал изготовление для Сил ТрО крупнейшей партии инновационных инженерно-саперных систем ПК-8, помог приобрести два украинских БПЛА "Колдун", а также "Кажан" и другие. Главным оператором оказания помощи выступает Биржа Благотворительности "ДоброДий".

Напомним, что в 2022 году ConcordBank вошел в список "25 ведущих банков Украины во время войны" (Financial Club), где занял 15 место среди коммерческих и государственных банков в Украине, которые оценивались в исследовании по более чем 100 показателям.