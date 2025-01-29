Каждый пятый специалист почувствовал уменьшение количества вакансий в своей профессии и свою невостребованность.

Украинские компании единодушно заявляют о дефиците кадров, и эта проблема является одной из главных на рынке труда и прогрессирующей из года в год. Если раньше кадровый голод проявлялся в поиске специалистов отдельных, в частности рабочих, профессий, то сейчас бизнес сталкивается с дефицитом кадров на все категории работников.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании кадрового портала GRC.ua "Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год".

"Но это вовсе не означает, что проблем с трудоустройством стало меньше, и специалистам стало легче находить новую работу. Действующие работники и активные соискатели говорят о том, что срок поиска работы так и остается в среднем до полугода, стало меньше вакансий в их профессии, а также сложно найти работу с достойной оплатой труда", - отметили аналитики компании.

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В течение 2024 года с дефицитом кадров на все категории работников сталкивалось более половины компаний (60%). При этом 2024 год стал более стабильным в вопросе сохранения персонала. Если в 2023 году о стопроцентном сохранении работников говорили 29% компаний, то в 2024 году этот показатель вырос на 10%.

Проблема кадрового голода на все категории работников в 2024 году стала основным фокусом работодателей, поставив на второй план такие вызовы, как отток людей за границу, трудоустройство военных и интеграцию их в профессиональную жизнь, а также изменения в территориальном распределении рынка труда и расположении рабочей силы на территории Украины.

Однако, как отмечают аналитики, в сложных экономических условиях работодатели не могут отвечать в полной мере зарплатным прихотям работников.

"Почти половина специалистов (45%), находящихся в активном поиске работы или планирующих сменить место работы в ближайшее время, говорят о том, что не могут найти работу с достойным размером заработной платы. И хотя украинские компании пытаются удержать заработные платы на конкурентном уровне, растущий уровень инфляции усиливает недовольство украинцев своими доходами", - говорится в исследовании.

Весомой причиной сложностей при закрытии вакансий также является несоответствие существующей потребности бизнеса в специалистах определенных профессий и квалификации и тех специалистов, которые есть на рынке. Соглашаются с работодателями и работники. Каждый пятый специалист (21%) почувствовал уменьшение количества вакансий в своей профессии и свою невостребованность. Правда, понимая такую проблему, украинцы готовы к смене профессии и соглашаются перепрофилироваться. За последний год доля тех специалистов, которые хотят получить новую профессию, чтобы быть более востребованным/востребованным на рынке труда, увеличилась с 54% в 2023 году до 63% в конце 2024 года.

Среди других проблем трудоустройства чаще всего озвучивались проблемы в коммуникации с рекрутерами, дискриминация со стороны работодателей по возрастному признаку, сложности в поиске работы ВПО и ветеранов.

Как резюмировали аналитики GRC.ua, на рынке труда сегодня наблюдается парадокс, когда работодатели испытывают нарастающий кадровый голод, а специалисты не могут найти работу.

"Объяснений такому явлению много. Однако и работодатели, и специалисты единодушно озвучили 2 основные проблемы: несоответствие ожиданий по уровню заработной платы специалистов и возможности оплаты труда работодателями, а также то, что сегодня потребности работодателей в специалистах определенных профессий и квалификации не покрывают имеющиеся на рынке специалисты. Многие специалисты остаются невостребованными", - отмечается в исследовании.

Ситуация на рынке труда - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что уровень официальной безработицы в Украине сократился. За последний год этот показатель достиг исторического минимума. Национальный банк Украины опубликовал данные, согласно которым в декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысячи, из них 75,8 тысячи - женщины.

В 2024 году на рынке труда стало больше вакансий, а средняя зарплата выросла на 12,5, свидетельствуют данные исследования "OLX Работа". Наиболее популярными среди соискателей стали профессии менеджер интернет-магазина, упаковщик на производстве, копирайтер, комплектовщик и сторож.

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