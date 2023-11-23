45% курильщиков признают, что уже имели опыт покупки сигарет с признаками нелегальности.

Ситуация с нелегальной продукцией на рынке табачных изделий не улучшается. Это подтвердили результаты исследования компании Info Sapiens, которое проводилось в сентябре-октябре этого года.

Рынок табачных изделий заполонила нелегальная продукция. Большинство курильщиков (72%) признали, что они сталкивались в продаже с сигаретами с признаками нелегальности. Чаще всего они видели сигареты-подделки известных брендов (43% потребителей) и сигареты без акцизной марки (41%).

Курильщики понимают, что засилье нелегальной продукции негативно отражается на бюджете государства — 79% опрошенных соглашается, что из-за покупки нелегальных сигарет государство недополучает значительную долю налогов. Однако 45% курильщиков признают, что уже имели опыт покупки сигарет с признаками нелегальности.

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Среди причин роста нелегальных продаж сигарет является их низкая цена. Более 85% курильщиков оценивают цены на сигареты в Украине как высокие или очень высокие. Неудивительно, что цена стала ключевым драйвером приобретения нелегальных сигарет. 55% опрошенных назвали выгодную цену причиной покупки нелегальных сигарет.

Фактор цены вырос в условиях, когда легальная продукция продолжает дорожать, а война привела к снижению доходов населения населения. В результате разница в цене между легальной и нелегальной продукцией значительно выросла, а стоимость легальных табачных изделий существенно превышает платежеспособность населения.

Неудивительно, что уже существуют постоянные покупатели нелегальной продукции — так, 20% курильщиков покупают на постоянной основе бренды, продаваемые по значительно более низкой цене, а 25% - делают это время от времени. Есть и такие, которые привыкли покупать сигареты без акцизной марки (соответственно 12 и 15%), с надписью Duti-free (10 и 12%), сигарет с акцизной маркой другой страны (5 и 10%)...

Опасность заключается еще и потому, что почти треть (31%) респондентов соглашаются, что если бы цена на обычные сигареты существенно выросла, то они рассмотрели бы для себя, как альтернативу, покупку нелегальных. Причем уровень этого согласия выше среди старшего населения (45-65), а также среди курильщиков с низким доходом.

Помимо цены, существенным фактором приобретения нелегальной табачной продукции является ее доступность. 52% опрошенных курильщиков соглашаются с утверждением, что нелегальные сигареты легко купить в Украине.

Директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн, комментируя результаты исследования, отмечает: "Нелегальный рынок табачных продуктов сегодня достиг таких масштабов, что игнорировать его существование означает подрывать экономику страны, которая и так переживает не лучшие времена. Решение проблемы нелегальной торговли требует системного подхода. Это и взвешенная акцизная политика, и работа правоохранительных органов по закрытию нелегальных производств и точек продаж. Статистика доказывает, что увеличению налоговых поступлений способствует не повышение акцизов, а вывод из тени 20% доли рынка, которую сейчас составляет нелегальный рынок табачных продуктов в Украине".

Информация об исследовании

Исследование распространенности сигарет с признаками нелегальности и отношения потребителей к ним.

Целевая аудитория: мужчины, женщины, 18-65 лет, курильщики сигарет промышленного производства.

Выборка: 1200 респондентов.

География: города с населением 50 000+, территория Украины, подконтрольная правительству Украины.