Имя нового владельца пока не назвала.

У суперъяхты Alfa Nero, которая более двух лет простояла заброшенной в Карибском море, появился новый владелец. 81-метровое судно продано за 40 миллионов долларов.

Издание Bloomberg пишет, что продажа стала последней попыткой положить конец многолетней саге об Alfa Nero. Российский олигарх бросил роскошную яхту на Антигуа в марте 2022 года, после того как против него были введены санкции со стороны Минфина США. Затем технологический миллиардер Эрик Шмидт попытался купить ее на аукционе, но отказался от этой затеи, когда продажа превратилась в юридическую дрязгу.

Тем временем судно стояло в гавани Фалмута на Антигуа, за ним ухаживал экипаж, что обходилось более чем в 100 тысяч долларов в месяц.

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Новый владелец Alfa Nero заплатит 40 миллионов долларов, что гораздо меньше, чем 67,6 миллиона долларов, которые Шмидт, бывший генеральный директор Google, предложил в прошлом году.

"Она стоит не 40 миллионов, а гораздо больше", - говорит Ричард Хиггинс, брокер из Northrop & Johnson, который представлял интересы покупателя. "Им (семье Гурьева - УНИАН) нужно было продать яхту".

По словам Хиггинса, новый владелец - европеец и, скорее всего, выставит Alfa Nero на чартерный рынок.

При этом Рональд Сандерс, посол Антигуа и Барбуды в США заявил, что "новый владелец Alfa Nero не включен в санкционный список какой-либо страны или учреждения".

Санкции против российских олигархов – последние новости

Alfa Nero - одна из более чем дюжины суперъяхт, застрявших в портах по всему миру после того, как полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году повлекло за собой серию экономических санкций против российских олигархов. Многие из этих судов застряли в неопределенности на фоне дорогостоящих юридических споров и растущих расходов на содержание.

Находящийся под санкциями российский миллиардер Андрей Гурьев первоначально купил Alfa Nero в 2014 году за 120 миллионов долларов, заявили в Министерстве финансов США, но Гурьев отрицает. Позднее его дочь Юлия Гурьева-Мотлохова заявила о своих правах на яхту, что привело к судебному спору.

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