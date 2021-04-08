По словам заместителя главы ОП, реконструкция приемных отделений находится уже на завершающей стадии.

Проектирование реконструкции областных больниц уже началось, а сами работы планируется начать во втором полугодии. Это станет расширением действующей программы президента "Большая стройка".

Об этом сегодня во время форума "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов" заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, сообщает "Укринформ".

"В этом году добавилось еще проектов к "Большой стройке", это и реконструкция областных больниц - мы начинаем проектирование, и уже реконструкции начнутся во второй половине года", - сказал Тимошенко.

Как сообщает агентство, по словам заместителя председателя ОП, текущая реконструкция приемных отделений в больницах находится уже на завершающей стадии, что позволит во время "Большой стройки" приступить к реконструкции областных больниц.

Напомним, раньше Тимошенко заявлял, что в рамках программы "Большая стройка" в Украине в 2021 году будет реконструировано 177 приемных больничных отделений.

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Автор: Иван Бойко