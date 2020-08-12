В Кабмине из приватизационного списка исключили более 20 предприятий (перечень)

Кабмин передал Фонду госимущества список 200 объектов для приватизации.

Кабинет министров Украины принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества" для их дальнейшей приватизации.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа, сообщает "Экономическая правда".

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Список серьезно сократили

Во время заседания список объектов был сокращен. По предложению Минэнерго и вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили:

"Львовуголь",

"Шахта "Надежда",

"Лисичанскуголь",

"Укрэнерготруд",

"Завод порошковой металлургии",

"Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза",

Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов,

"Экотрансенерго",

"Кривбаспроект",

"Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств"

"Харьковское промышленно - торговое предприятие",

"Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов",

"Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология",

"Укрпромвнешэкспертиза",

Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз",

"НИЦ жидких минеральных удобрений",

Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес",

"Расчетно-клиринговый центр",

"Полупановский карьер",

"Госинформаналитика",

"Партнерский фонд",

"Промышленно-металлургический консалтинг",

"Финпро".

Большая приватизация

12 августа 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том Кабинет министров Украины намерен оставить под контролем государства около 300 предприятий из более чем 3 тысяч.

В январе Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год. В список вошли 11 предприятий энергетической сферы.

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