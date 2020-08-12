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В Кабмине из приватизационного списка исключили более 20 предприятий (перечень)

16:14, 12 августа 2020
Разное
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Список объектов для приватизации сократили / фото УНИАН

Кабинет министров Украины принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества" для их дальнейшей приватизации.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа, сообщает "Экономическая правда".

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Список серьезно сократили

Во время заседания список объектов был сокращен. По предложению Минэнерго и вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили:

  • "Львовуголь",
  • "Шахта "Надежда",
  • "Лисичанскуголь",
  • "Укрэнерготруд",
  • "Завод порошковой металлургии",
  • "Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза",
  • Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов,
  • "Экотрансенерго",
  • "Кривбаспроект",
  • "Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств"
  • "Харьковское промышленно - торговое предприятие",
  • "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов",
  • "Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология",
  • "Укрпромвнешэкспертиза",
  • Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз",
  • "НИЦ жидких минеральных удобрений",
  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес",
  • "Расчетно-клиринговый центр",
  • "Полупановский карьер",
  • "Госинформаналитика",
  • "Партнерский фонд",
  • "Промышленно-металлургический консалтинг",
  • "Финпро".

Большая приватизация

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