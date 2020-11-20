Грубые бухгалтерские махинации позволяют менеджерам экс-акционера «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева буквально «рисовать» прибыль чахнущему предприятию.

Детали вскрыла популярный блогер военно-технической тематики Диана Михайлова.

«Официальная финансовая отчетность «Мотор Сич» также вызывает немалое удивление. Например, в отчете ПАО за 6 месяцев 2020 года наблюдается странная картина: в строке 2270 «другие затраты» цифры меньше, чем за 1 квартал т.г. То есть имеет место «экономическое чудо»: нарастающие расходы работающего предприятия сократились с 498 млн. грн. за 1 кв до 349 млн. грн. за полугодие…», — пишет блогер и приводит в качестве доказательства копии документов регулярной отчетности ПАО «Мотор Сич».

«В результате, убыток в 221 млн. грн. начала года превратился в достойную прибыль за полугодие в 663 млн. грн. А экономические эксперты вообще сомневаются в том, что цифры не взяты с потолка. Если нет общих собраний акционеров, законного набсовета и ревизионной комиссии, аудированной отчетности, то любой клерк «Мотор Сичи» может подписывать любые бумаги, рисовать любые показатели, не боясь ответственности», — поясняет возможность таких манипуляций Михайлова.

Михайлова делает вывод, что подконтрольный Богуслаеву менеджмент превратил «Мотор Сич» в компанию пустышку.

«При президенте Петре Порошенко СБУ арестовало акции «Мотор Сич» в целях «государственной безопасности» после официальной и юридически безупречной прямой продажи 56% китайскому инвестору [Skyrizon]. Действие ареста продлилось и при Владимире Зеленском. — описывает произошедшее с предприятием популярный блогер Диана Михайлова. — Интересы «государственной безопасности» по странному стечению обстоятельств совпали с интересами экс-владельца «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Именно аресты и неопределенная ситуация помогли Богуслаеву получить деньги с китайцев, но не отдавать завод. Благодаря недоразумению с арестом акций экс-собственник все еще сохраняет не только пост «Почетный президент», но и контроль над финансовыми потоками компании. Ею управляют не новые акционеры из КНР, а верный менеджмент Богуслаева, назначенный им еще в 2015 году».

Как отмечает Михайлова, бессменный с 2015 года менеджмент Вячеслава Богуслаева продолжает грабить предприятие и наносить ему ущерб.

«Когда нет законных органов управления, почетный президент и топ-менеджмент на птичьих правах, то и в самой системе происходит разброд и шатание. Снижение официальных финансовых показателей «Мотор Сич» сопровождалось и неучтенными хищениями. Например, недавно СБУ сообщило о предотвращении попытки продажи новейшей модификации вертолетного двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В, похищенного с завода несколько месяцев назад. Ни служба безопасности предприятия, ни фискальные органы, ни контролирующие службы исчезновение готовой продукции стоимостью почти миллион долларов не заметили!», — обращает блогер внимание на происходящее в компании.

Действия новой генерации украинской власти лишь усугубили конфликт с китайским инвестором и довели дело до международного скандала — Украину официально предупредили о взыскании убытков в международном арбитраже, где китайцы потребуют компенсировать их потери на сумму $ 3,5 млрд. С момента осуществления сделки по покупке китайцами акций «Мотор Сич» компания потеряла свою ценность и отстает в уровне технологий. Это означает, что китайским инвесторам лучше взыскать ущерб с государства Украина и найти другого более предсказуемого и надежного партнера для развития проектов в сфере авиационного двигателестроения.

«Компания теряет ценность, превращаясь в пустышку: с нее выводятся деньги, которые могли быть направлены на модернизацию, за ушедшие годы компания утратила рынки сбыта и не обрела новых. В настоящее время украинское ПАО «Мотор Сич» по инерции считается одним из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. На чем основывается это громкое, но всё менее обоснованное звание?», — задает вопрос автор и развенчивает миф об уникальности технологий «Мотор Сич», и напоминает, что все еще пользующийся спросом двигатель ТВ3-117 «был разработан почти 50 лет назад. Его можно бесконечно усовершенствовать, но лишь до определенного предела».

«Как видим, «Мотор Сич» едва ли ожидает безоблачное будущее. Рынки сбыта продолжают сокращаться, новых разработок в обозримом будущем не предвидится, а запас советского технологического наследия исчерпан. К сожалению, нынешняя политика руководства с неопределенным юридическим статусом не отвечает изменившейся рыночной конъюнктуре, что ведет предприятие в никуда. Искусственно созданная проблема вокруг акций предприятия перевела «Мотор Сич» в состояние ручного управления, выведя из-под контроля не только государства, но и акционеров и из украинского правового поля в целом. Впереди – международный арбитраж и многомиллиардные убытки, если ни у кого в украинских коридорах власти не проснутся здравый смысл и инстинкт самосохранения», — подытожила Диана Михайлова.

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Автор: УНИАН