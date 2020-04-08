Коронавирусный кризис: в Минэкономики рассказали, на сколько упадет экономика и как будут ее спасать

Министр экономики прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 4,8%, а безработица вырастет до 9,4%. Правительство разрабатывает программы поддержки экономики.

Кабинет министров прогнозирует, что по итогам 2020 года падение украинской экономики составит 4,8%, а безработица вырастет до 9,4%.

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Об этом во время брифинга заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Как мы видим в этом году, снижение экономики будет составлять 4,8% к ВВП. В том числе идет рост безработицы. Безработица будет как временной, так и постоянной, исходя из тех реалий, которые сейчас складываются. Мы прогнозируем рост безработицы в этом году до 9,4%», - сказал он.

По словам Петрашко, первоочередными задачами для правительства сегодня являются сохранение максимального количества рабочих мест, поддержка тех украинцев, которые уже потеряли работу, а также обеспечение восстановления экономики после окончания пандемии коронавируса.

Он сообщил, что на сегодня уже зарегистрировано 364 тысячи безработных, что на 13% больше, чем в 2019 году.

Министр добавил, что правительство расширяет программу помощи безработным и упрощает доступ к ней.

Также разрабатывается вариант расширения программы льготного кредитования бизнеса «5-7-9», готовится более широкая программа помощи промышленности. Кроме того, в госбюджете сохранена поддержка аграриям, а за счет государственного оборонного заказа планируется поддерживать высокотехнологичные отрасли.

Что касается среднесрочных планов, то Кабмин готовит для этого программу изменений госзакупок.

«Чтобы украинские производители и иностранные предприятия, которые производят свою продукцию на территории Украины, получили больший доступ к этому государственному заказу, что соответствует лучшей практике в Евросоюзе и в США», - сказал Петрашко.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.

По данным Минэкономики, в январе-феврале 2020 года падение ВВП составило 0,2%.

В министерстве ожидают, что коронавирус и мероприятия по борьбе с ним повлекут серьезные последствия для отечественной экономики, особенно в первом полугодии.