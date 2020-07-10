Количество зарегистрированных безработных не увеличивается - Петрашко

В центрах занятости зарегистрированы 512 тысяч человек, которые ищут работу.

Количество безработных, которые официально зарегистрированы в центрах занятости, на протяжении трех последних недель не растет в абсолютном измерении.

Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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«У нас на данный момент зарегистрировано в центрах занятости 512 тысяч человек, которые ищут работу. Безработица выросла. С начала коронакризиса добавилось около 280 тысяч безработных. Но есть и хорошая новость. В последние три недели количество безработных перестало расти в абсолютном измерении. Это не означает, что новых безработных нет. Это значит, что количество людей, которые регистрируются в центрах занятости, равно количеству людей, которые находят работу», - сказал он.

По словам министра, с момента начала карантина 174 тысячи украинцев нашли работу через центры занятости.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн. Из них 4,7 млрд грн будут направлены на выплаты по частичной безработице.

Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4%.

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