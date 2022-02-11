Меткомбинат получил сертификат UKAS на производство толстолистовой продукции.

Меткомбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" подтвердил качество своего листового проката и получил сертификат UKAS. Теперь предприятие может поставлять эту продукцию в Великобританию и Северную Ирландию.

Аудит проводил мировой лидер в сфере инспекции, экспертизы и сертификации "SGS Украина", сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Аудиторы проверили роботу девяти подразделений "Азовстали" - от поставки сырья до получения готового проката. Они ознакомились, как на меткомбинате контролируют качество сырья и металлопроката, а также проверили документацию.

Как объяснили на предприятии, после выхода Британии из ЕС меткобинату вновь нужно было подтвердить качество своей продукции для дальнейших поставок.

Аудиторы подтвердили высокое качество металлопродукции "Азовстали" - меткомбинат получил сертификат UKAS английского офиса SGS на производство толстолистовой продукции, он действителен два года.

После получения сертификата "Азовсталь" продолжит поставки металлопродукции в Британию и Северную Ирландию.

"Сертификация такого уровня позволит предприятию упрочнить свои позиции на мировом рынке металлопродукции и удовлетворить повышенные требования заказчиков к качеству проката", – заявил директор по технологии и качеству меткомбината "Азовсталь" Дмитрий Зотов.

Ранее международное агентство MSCI повысило рейтинг "Метинвеста" в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG) с уровня "B" до уровня "BВ", где "CCC" – самый низкий рейтинг и "AAA" – самый высокий.