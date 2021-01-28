Apple по итогам 2020 года оказалась на первом месте в рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500.

Выручка корпорации Apple в первом квартале 2021 финансового года (до 26 декабря 2020 года) впервые превысила $100 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации со ссылкой на финансового директора Луку Маэстри.

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Выручка увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом и достигла $111,4 млрд. Чистая прибыль увеличилась с $22,2 млрд до $28,8 млрд.

«Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств», - сообщил Маэстри.

В то же время, как сообщает Reuters, число активных устройств Apple достигло 1,65 млрд. Как заявил глава компании Тим Кук, годом ранее число устройств составляло 1,5 млрд. Кук сообщил, что компании удалось увеличить рост продаж iPhone в Китае.

Позиция Apple в рейтинге

Apple по итогам 2020 года оказалась на первом месте в рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500. Apple удалось обойти прошлогодних лидеров рейтинга — Amazon и Google. Эксперты оценили бренд в $263,4 млрд.

Скандал из-за Telegram и судебный иск против Apple

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что, по версии издания, могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что не намерен вводить в мессенджере цензуру. По его словам, приложение может быть удалено из Google Play и App Store в ближайшем будущем.

Учитывая последние события, Дуров призвал пользователей Telegram переходить с iOS на Android, где устанавливаемые приложения нельзя полностью ограничить. Кроме того, сейчас разрабатывается браузерная версия Telegram для Safari.

18 января 2021 года американская некоммерческая организация под названием Coalition for a Safer Web (Коалиция за безопасный интернет) подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мобильную версию Telegram из магазина приложений App Store.

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Автор: Елена Коваленко