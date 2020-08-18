Amazon увеличивает свой штат на 3,5 тысячи сотрудников

Компания ожидает, что после карантина большая часть ее сотрудников вернется в офисы.

Американский интернет-ритейлер Amazon планирует расширить шесть своих офисов в США, наняв еще 3,500 офисных сотрудников, в том числе 2000 — в Нью-Йорке.

Об этом пишет Wall Street Journal.

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Газета отмечает, что компания строит долгосрочные планы относительно офисной работы, в то время как другие компании надолго переводят сотрудников на удаленку.

Штат будет увеличен

Amazon возьмет на работу 3500 человек в Нью-Йорке, Фениксе, Сан-Диего, Денвере, Детройте и Далласе. 2000 новых сотрудников будут работать в историческом здании на Манхэттене, которое компания купила более чем за $1 млрд у коворкингового стартапа WeWork.

Удаленка

"Компания Amazon одной из первых перевела офисных сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Те, кому необязательно посещать офисы, могут работать из дома до 8 января. Однако компания ожидает, что большая часть ее сотрудников вернется в офисы", - отметила вице-президент по развитию персонала Ардин Уильямс.

«Возможность взаимодействовать с людьми, возможность групп сотрудников работать вместе в произвольной форме — это можно делать это виртуально, но это не так спонтанно. Мы с нетерпением ждем возвращения в офис», — сказала Уильямс.

Расширение площадей

В целом Amazon расширяет площадь своих офисов более чем на 900 тысяч квадратных футов в шести городах.

Как росли акции Amazon

В 2019 году Безос продал акций на $2,8 млрд, заявив, что намерен ежегодно направлять $1 млрд от продаж акций для финансирования своей космической компании Blue Origin.

С начала года акции Amazon выросли на 73%.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, на 6 августа состояние Безоса оценивается в $189,5 млрд. У идущего на втором месте Билла Гейтса — $112,7 млрд.

9 июля 2020 года Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).

6 августа 2020 года самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму, превышающую $3,1 млрд.

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Автор: Елена Коваленко