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Глава Amazon продал часть акций компании

15:42, 06 августа 2020
Разное
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Документы уже отправленны в Комиссию по ценным бумагам и биржам США / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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Ранее в 2020 году Безос продал акции Amazon на $4,1 млрд.

На данный момент он владеет акциями Amazon на сумму более $170 млрд.

Как росли акции Amazon

  • В 2019 году Безос продал акций на $2,8 млрд, заявив, что намерен ежегодно направлять $1 млрд от продаж акций для финансирования своей космической компании Blue Origin.
  • С начала года акции Amazon выросли на 73%.
  • По данным рейтинга миллиардеров Forbes, на 6 августа состояние Безоса оценивается в $189,5 млрд. У идущего на втором месте Билла Гейтса — $112,7 млрд.
  • 9 июля 2020 года Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).

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