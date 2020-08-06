Глава Amazon продал часть акций компании

Безос продал акции компании на сумму, превышающую $3,1 миллиард.

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму, превышающую $3,1 млрд.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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Ранее в 2020 году Безос продал акции Amazon на $4,1 млрд.

На данный момент он владеет акциями Amazon на сумму более $170 млрд.

Как росли акции Amazon

В 2019 году Безос продал акций на $2,8 млрд, заявив, что намерен ежегодно направлять $1 млрд от продаж акций для финансирования своей космической компании Blue Origin.

С начала года акции Amazon выросли на 73%.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, на 6 августа состояние Безоса оценивается в $189,5 млрд. У идущего на втором месте Билла Гейтса — $112,7 млрд.

9 июля 2020 года Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).

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