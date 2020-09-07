По информации заместителя председателя фракции "Голос", на место Абромавичуса назначат заведующего отделом безопасности и ОПК Офиса президента Сергея Тихонова.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляет, что в ближайшие дни Айварас Абромавичюс может уйти с должности генерального директора "Укроборонпрома".

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

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"По моей информации, в ближайшие дни свою должность главы "Укроборонпрома" покинет Айварас Абромавичюс. Но предательство даже не в этом. Вместо него назначат очередного "реформатора" - заведующего отделом безопасности и ОПК Офиса президента Сергея Тихонова. В третьем созыве был народным депутатом от партии Наталии Витренко. Минус прозрачные назначения и минус еще одна реформа. Несемся", - написал Железняк.

Хронология событий

11 июля 2019 года Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома».

30 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

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Автор: УНИАН