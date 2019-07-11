Набсовет "Укроборонпрома" возглавил экс-министр экономики Абромавичус

По его словам, одной из главных задач для концерна является проведение аудита его деятельности.

Ранее возглавлявший Министерство экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, такое решение было принято на заседании набсовета.

"Считаю, что за последние несколько лет "Укроборонпром" совершил несколько успешных шагов в сфере реформирования. Но в то же время некоторые другие украинские государственные компании сделали больше. Поэтому у нас есть много задач, которые мы должны выполнить как можно быстрее. И одна из самых приоритетных из них – проведение аудита "Укроборонпрома", - цитирует Абромавичуса пресс-служба концерна.

Учитывая ограниченные средства, выделенные Кабмином, наблюдательный совет решил провести международный аудит финансовой деятельности всех предприятий концерна за 2018-2019 годы.

"Для избрания аудитора на электронной площадке Prozorro будет создана новая позиция по закупке услуг, а определение победителя тендера состоится по процедуре "открытых торгов". Возглавит тендерный комитет по проведению международного аудита председатель Наблюдательного совета Абромавичус", - сказано в сообщении.

По словам главы набсовета, уже в сентябре может быть выбран победитель торгов, который начнет аудит "Укроборонпрома".

"По нашим оценкам, он продлится 6-9 месяцев. Это позволит получить подробную информацию о реальном состоянии дел на каждом предприятии концерна. В то же время, мы не можем провести аудит, который охватит больший период. Во-первых, если взять для анализа период с 2014 года, не говоря уже о периоде с 2011 года, то результатов этого аудита придется ожидать годами. Во-вторых, выделенных правительством 32,5 миллиона гривень на это просто не хватает", - цитирует Абромавичуса пресс-служба концерна.

Абромавичус добавил, что после итогов финансового аудита будет начата процедура проведения стратегического аудита и аудита корпоративного управления – затраты на них будет предложено предусмотреть в проекте Госбюджета на 2020 год.

Также сообщается, что состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" выглядит следующим образом: Айварас Абромавичюс (председатель набсовета), Энтони Тетер, Давид Арахамия и Андрей Загороднюк. Еще одна должность члена совета, которая относится к квоте Кабинета министров, на сегодня вакантна.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.