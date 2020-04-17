В Фонде госимущества заявили о попытке рейдерского захвата "Объединенной горно-химической компании"

Незаконные действия происходят прямо сейчас.

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил о том, что в эти минуты происходит попытка рейдерского захвата государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания", о чем он заявил в ходе онлайн-конференции.

Читайте также"Он работает": Зеленский призвал украинцев обращаться в Офис противодействия рейдерству

"Прямо сейчас нет моего заместителя Сергея Гнатовского, который поехал защищать государственное стратегическое предприятие ОГХК от рейдерского захвата, который происходит прямо сейчас", - сказал Сенниченко.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал в этом году продать пять объектов большой приватизации, в том числе "Объединенную горно-химическую компанию" - в июле.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины передало ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. До этого комбинаты находились в аренде у структур украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.