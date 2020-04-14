Ляшко снова запретил работу рынков в период карантина
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко снова запретил работу рынков во время карантина при определенных условиях.
Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
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"С завтрашнего дня моё постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - заявил Ляшко.
По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.
"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – утверждает санитарный врач.
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