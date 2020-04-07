Посольство Финляндии опровергло информацию о чартерах для украинских заробитчан

В финской дипучреждении обещают проинформировать украинских заявителей, как только изменится ситуация относительно возможности осуществления путешествий.

Информация об организации чартеров в Финляндию для украинских сезонных работников не подтверждена финскими компетентными органами.

Об этом говорится в сообщении посольства Финляндии в Украине на странице в Facebook.

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"Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию. Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что следят за общей ситуацией и обещают сразу проинформировать украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью осуществления путешествий в Финляндию.

Ранее сообщалось, что министерство труда Финляндии якобы планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины. Поскольку из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы.