Из-за коронавируса безработных в США стало больше на рекордные 6,6 миллиона за неделю

На фоне пандемии коронавируса за прошедшую неделю свыше 6,6 миллиона человек в США подали заявки на пособие по безработице, что вдвое больше, чем рекордное количество заявок, поданных на предыдущей неделе.

Более 6,6 миллиона американцев в течение прошлой недели подали заявки на пособие по безработице, что практически удвоило рекордно высокий уровень безработицы, зафиксированный неделей ранее на фоне пандемии коронавируса.

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Об этом свидетельствует отчет министерства труда США, опубликованный в четверг, 2 апреля, сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на AP.

Как отмечается в документе, сокращение рабочих мест увеличивается на фоне падения экономики в США и за рубежом из-за массового закрытия бизнеса.

Ранее сообщалось, что в течение недели, завершившейся 21 марта, количество первичных заявлений на получение пособия в связи с безработицей подскочило с 282 тысяч до почти 3,3 миллиона, то есть был зафиксирован рост почти в 10 раз.

Экономисты прогнозируют, что до конца апреля в США работу могут потерять до 20 миллионов людей. Таким образом, уровень безработицы в этом месяце может достичь 15 процентов, что превышает предыдущий рекорд - 10,8 процента, установленный во время глубокой рецессии в 1982 году.

Новые заявления на пособие по безработице - важный индикатор состояния экономики в США, поскольку он отражает ситуацию на рынке труда лишь с недельным опозданием.

Стремительное распространение вирусной инфекции парализовало общественную жизнь в большинстве штатов США, а строгие карантинные ограничения повлекли давление на бизнес. Многие работодатели сокращают зарплаты работникам, чтобы попробовать спасти собственное дело, поскольку доходы предпринимателей обвалились, особенно в ресторанах, гостиницах, тренажерных залах, кинотеатрах и тому подобное. Продажи авто сократились, а фабрики закрылись.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в США зафиксировано более 215 тысяч инфицированных коронавирусом, количество умерших от него увеличилась до более 5100 человек.