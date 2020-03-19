Зеленский об увольнении "по собственному желанию": это незаконно - сразу сообщайте в полицию

Также президент отметил, что с руководителями государственных и коммунальных предприятий была проведена беседа и их предупредили об ответственности за давление на работников.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что руководители предприятий не имеют права заставлять своих работников писать заявления на увольнение по собственному желанию во время карантина.

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Об этом говорится в видеообращении президента, размещенном на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

«У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявления на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление - сразу сообщайте в полицию», - заявил он.

Также президент подчеркнул, что с руководителями государственных и коммунальных предприятий была проведена беседа и их предупредили об ответственности за давление на работников. «Если ситуация продолжится - они будут наказаны», - подчеркнул он.

«Относительно частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и прежде всего оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис также. Прибыли вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся», - резюмировал глава государства.