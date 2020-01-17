Кабмин намерен бороться с теневой добычей стройматериалов - Гончарук

Также, по словам премьера, правительство планирует бороться с неофициальным трудоустройством в строительной отрасли.

Кабинет министров Украины намерен бороться с теневой добычей строительных материалов в стране, а также заняться легализацией трудовых отношений в строительной отрасли.

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Об этом на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Первое, что мы хотим - чтобы строительные материалы добывались легально. Второе - мы хотели бы, чтобы трудоустройство в отрасли было белым... Третье - мы бы хотели, чтобы вы перестали быть заложниками коррумпированных органов, прежде всего ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции - УНИАН)", - сказал он.

Премьер проанонсировал, что в ближайшие недели правительство вместе с правоохранительными органами предпримет действия по легализации добычи стройматериалов.

Как сообщал УНИАН, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, легально в Украине работают 12,8 миллиона из 28,5 миллиона граждан трудоспособного возраста.

В 2018 году Государственная служба Украины по вопросам труда выявила 25 179 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в результате чего наложила на работодателей штрафы на сумму около 1,7 миллиарда гривень.