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В "Киевгорстрое" заявили, что достроят жилье "Укрбуда"

11:01, 13 декабря 2019
Разное
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Незавершенные объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой" / фото pravda.com.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-службе холдинга.

Там заверили, что основная часть переговоров с "Укрбудом" завершилась успешно, поэтому берут на себя обязательства подхватить незавершенные объекты, достроить их и передать инвесторам.

"Компании должны пройти сложный юридический и технический путь относительно передачи объектов и заключенных сделок. "Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры переданы владельцам", - говорится в сообщении.

Детали планируют объявить позже на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13 тысяч инвесторов. Это в шесть раз больше, чем было в мошеннической схеме "Элита-Центр".

Вчера президент Владимир Зеленский заверил, что все объекты "Укрбуда" будут достроены "Киевгорстроем".

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Теги: #квартиры#строительствопогода в Киеве