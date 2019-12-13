В "Киевгорстрое" заявили, что достроят жилье "Укрбуда"

Впереди у компаний - юридический и технический путь по передаче объектов.

В холдинге "Киевгорстрой" отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о достройке объектов компании "Укрбуд".

Об этом говорится в сообщении пресс-службе холдинга.

Там заверили, что основная часть переговоров с "Укрбудом" завершилась успешно, поэтому берут на себя обязательства подхватить незавершенные объекты, достроить их и передать инвесторам.

"Компании должны пройти сложный юридический и технический путь относительно передачи объектов и заключенных сделок. "Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры переданы владельцам", - говорится в сообщении.

Детали планируют объявить позже на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13 тысяч инвесторов. Это в шесть раз больше, чем было в мошеннической схеме "Элита-Центр".

Вчера президент Владимир Зеленский заверил, что все объекты "Укрбуда" будут достроены "Киевгорстроем".